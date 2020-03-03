Додон отправился с визитом Брюссель: с кем встретится президент Молдовы

В Бельгии у главы республики запланированы встречи с несколькими европейскими чиновниками, в числе которых комиссар по европейской политике добрососедства и переговорам по расширению.

КИШИНЕВ, 3 мар – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон отправился во вторник с однодневным рабочим визитом в Бельгию, где у него состоится несколько встреч. Об этом глава республики сообщил на своей странице в Facebook.

"Проведу встречу с королем Филиппом и министрами-президентами двух субъектов федерации: Фландрии и Валлонии", - отметил Додон.

По его словам, в Европейской комиссии пройдут дискуссии с комиссаром по европейской политике добрососедства и переговорам по расширению Оливером Вархейи.

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