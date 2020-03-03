Под защитой "буздугана": почему "комбатанты" разозлили кишиневцев

Нерегулируемый хаос и отсутствие четких требований – так можно охарактеризовать ситуацию с протестом ветеранов вооруженного конфликта на Днестре, который прошел в понедельник, и буквально парализовал центр столицы.

КИШИНЕВ, 3 мар – Sputnik. Депутат парламента Молдовы от фракции Партии социалистов Григорий Новак высказал свое мнение по поводу протестов ветеранов вооруженного конфликта на Днестре, который прошел на центральной площади Кишинева в понедельник.

По словам парламентария, за кулисами протестов, прошедших в столице, стоят покинувшие страну и объявленные в международный розыск политики. Об этом Новак написал на своей персональной странице в Facebook.

© Photo : Facebook / Григоре Новак Пост депутата Григория Новака в Facebook

Депутат уточнил, что по имеющейся у него информации, за кулисами этих протестов стоят Илан Шор и Владимир Плахотнюк совместно с новой политической группой "Pro-Moldova.

".Достаточно посмотреть на лица некоторых из тех, кто проявлял агрессию у здания парламента, и можно узнать людей, участвовавших в протестах, организованных Плахотнюком против тогдашней оппозиции", - написал Новак.

Депутат также подчеркнул, что в ходе этих протестов ясно и четко проглядывался "почерк" манифестаций, которые организовывала ДПМ в период нахождения у власти – те же автобусы, те же люди. Новак не исключил, что эти протесты финансировались за "те же" деньги.

Пока обвинения Новака опроверг лишь один депутат из парламентской группы "Pro-Moldova" – Григорий Репещук. Он заявил, что ветераны сами провели акцию, и она носила спонтанный характер.

Между тем, политика политикой, а простые граждане вынуждены были нервничать, опаздывая на встречи и по срочным делам. Верхом цинизма стало блокирование похоронной процессии, когда протестующие не пропустили катафалк, направлявшийся на кладбище.

Акция закончилась, но многих кишиневцев протестующие разозлили всерьез.

В любом протестном мероприятии есть организационная составляющая и говорить о том, что протест ветеранов вооруженного конфликта на Днестре был спонтанным, не стоит. Это подтвердил корреспонденту Sputnik Молдова политолог Ян Лисневский, заявив при этом, что организаторы протестов должны взять на себя ответственность, в том числе - за потасовки с представителями правоохранительных органов, которые случились во время манифестации.

"Есть сотни способов, кроме протестов, проявить себя, быть услышанными, не нанося ущерб, не занимаясь порчей имущества. Но, когда речь идет о проявлении примитивного мышления, происходят такие случаи, как в понедельник," – уверен собеседник.

По мнению политолога, ветераны вооруженного конфликта на Днестре должны были четко сформулировать цели своей протестной акции, определиться с требованиями, которые они выдвигали официальным властям. В реальности же получилось так, что запросы протестующих разнились час от часу, принимая сумасбродный характер, начиная с предоставления социальной помощи и гарантий, и, заканчивая утопическими лозунгами об объединении Молдовы с Румынией.

"Правительство было "мягким" в переговорах, и это, по моему мнению, - ошибка кабинета министров. Мы видели, что протестующие проявили неуважение к другим гражданам, которые вынуждены были стоять в пробках. Из-за этого и к самим протестующим уважения возникнуть не могло, поскольку они создали трудности другим людям - горожанам и гостям столицы", - уточнил политолог.

По его мнению, в обществе сегодня существует много проблем. В этом социуме есть сегменты и представители, которые также недовольны многим их происходящего в стране, но они предпочитают другими методами и способами выражать свой протест, добиваться правды в отношениях с представителями власти цивилизованно. А когда группа протестующих в понедельник противопоставила себя всему обществу, жителям столицы, это закономерно вызвало вполне оправданный гнев кишиневцев, уверен Лисневский.

"Определенная группа протестующих может наплевать на общество, создавая проблемы рядовым гражданам, однако если возразит общество, протестующим будет несдобровать... Люди, у которых были срочные дела, пострадали из-за самовольных выходок. Я надеюсь, что это больше не повторится", - подытожил политолог.

Протест в центре столицы с участием ветеранов вооруженного конфликта на Днестре, к которым примкнули и сторонники объединения Молдовы и Румынии, прошел на центральной площади Кишинева в понедельник.

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