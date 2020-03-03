Воронин требует возбудить уголовное дело и вызвать Дьякова в прокуратуру

Лидер коммунистов требует расследовать факты, о которых Дьяков заявил в своей публикации в Facebook, обвинив Воронина в получении денег за переход депутатов-коммунистов во фракцию ДПМ.

КИШИНЕВ, 3 мар — Sputnik. Третий президент Молдовы, председатель Партии коммунистов Владимир Воронин обратился к генпрокурору Александру Стояногло с требованием возбудить уголовное дело и вызвать в прокуратуру почетного председателя Демократической партии (ДПМ) Дмитрия Дьякова.

Лидер коммунистов требует расследовать факты, о которых Дьяков заявил в своей публикации в Facebook, обвинив Воронина в получении денег за переход депутатов-коммунистов во фракцию ДПМ.

"Просим инициировать уголовное дело о коррумпировании депутатов, проверить заявления Дмитрия Дьякова, назвать имена 8 депутатов, упомянутых в его публикации, огласить сумму денег, полученную каждым из них за выход, кто и кому платил эти деньги, в какой валюте и на каких условиях", - говорится в заявлении Воронина в Генеральную прокуратуру.

Ранее между Владимиром Ворониным и Дмитрием Дьяковым произошла заочная перепалка. В ответ на заявления Дьякова в соцсетях о получении лидером коммунистов денег за выход депутатов из фракции, Воронин опубликовал реплику, в которой обрушился на Дьякова с резкой критикой.

В декабре 2015 года фракцию ПКРМ в парламенте покинули 14 из 21 депутата. В их числе – экс-глава фракции ПКРМ Виолетта Иванова, вице-спикер Владимир Витюк, Анатолий Загородный, Артур Решетников, Игорь Время, Корнелиу Михалаке, Серджиу Стати, Борис Головин, Виктор Мындру, Елена Гудумак, Александр Банников, Галина Балмош, Анатолий Горилэ и Петру Порческу.

Что сказал Воронин об уходе 14 депутатов>>>

В 2017 году 14 бывших коммунистов присоединились к парламентской фракции Демократической партии Молдовы.

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