Игорь Додон провел первые встречи в ходе рабочего визита в Бельгию

Президент РМ приветствовал намерение деловых кругов бельгийских регионов направить в Кишинев осенью нынешнего года миссию для проведения встреч с молдавскими партнерами.

КИШИНЕВ, 3 мар — Sputnik. В ходе рабочего визита в Бельгию президент Молдовы Игорь Додон встретился с министрами-президентами Фландрии и Валлонии Яном Ямбоном и Элио ди Рупо.

Глава государства выразил удовлетворение нынешним уровнем двусторонних отношений между нашими странами и отметил интерес официального Кишинева к расширению сотрудничества также на уровне регионов.

В ходе встречи с главой администрации Фландрии, самого промышленно развитого региона страны и одного из самых развитых в Европе, президент РМ приветствовал намерение фламандских деловых кругов прибыть в Кишинев осенью нынешнего года для проведения встреч с молдавскими партнерами. В беседе с Яном Ямбоном глава государства также предложил провести ответный визит молдавских бизнесменов в Бельгию.

Додон также приветствовал намерение деловых кругов Валлонии провести бизнес-форум в Молдове нынешней осенью. Учитывая, что Валлония – франкоязычный регион Бельгии, а Республика Молдова – полноправный участник Международной организации франкофонии, президент выступил за укрепление нашего сотрудничества в образовательной, культурной и гуманитарной сфере.

"Мы готовы предоставить деловым кругам Бельгии широкие возможности региональной кооперации благодаря наличию у Молдовы соглашений о свободной торговле со странами СНГ, ЕС, Турцией и Юго-Восточной Европой", - отметил Додон.

Во вторник президент Молдовы отправился с однодневным рабочим визитом в Бельгию, где у него состоятся встречи с королем Филиппом, министрами-президентами субъектов федерации, в числе собеседников будет также европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Вархейи.

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