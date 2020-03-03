Президент Молдовы в Брюсселе встретился с королем Бельгии

Игорь Додон предложил организовать визит министров иностранных дел трех государств Бенилюкса в Молдову.

КИШИНЕВ, 3 мар — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон в ходе рабочего визита в Брюссель встретился с королем Бельгии Филиппом.

Глава молдавского государства приветствовал активизацию диалога между двумя странами и выступил за дальнейшее укрепление связей в политической и торгово-экономической сфере.

Отметив важность отношений Республики Молдова со странами Бенилюкса, Додон предложил организовать визит министров иностранных дел трех государств в Молдову.

Также президент Молдовы приветствовал развитие отношений между парламентами Молдовы и Бельгии и отметил продуктивность встречи с председателем Сената Бельгии Сабин Ларюэль, которая состоялась в Брюсселе 5 сентября.

Игорь Додон поблагодарил правительство Бельгии за поддержку усилий Республики Молдова в проведении реформ, внедрении европейских стандартов и в борьбе с коррупцией.

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Президент Молдовы и король Бельгии отметили, что товарооборот между нашими странами снизился, а импорт из Бельгии значительно превышает экспорт. В этом контексте Игорь Додон приветствовал идею взаимного проведения бизнес-форумов и пригласил инвесторов из Бельгии к участию в масштабных инфраструктурных проектах в Молдове.

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