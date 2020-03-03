Додон: власти Молдовы готовы к прямым контактам с Еврокомиссией

В завершение рабочего визита в Брюссель президент Молдовы Игорь Додон провел встречу с европейским комиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства Оливером Вархейи.

КИШИНЕВ, 3 мар — Sputnik. Додон подтвердил приверженность Молдовы курсу на европейскую интеграцию в рамках соглашения об Ассоциации с ЕС и внедрения реформ. Президент добавил, что официальный Кишинев намерен придерживаться принципов взвешенной внешней политики в отношениях с Западом и Востоком, основанной на соблюдении национальных интересов.

Глава государства подчеркнул, что руководство страны настроено на продолжение борьбы с коррупцией и реформирование системы юстиции, с учетом рекомендаций экспертов Совета Европы, Группы государств по борьбе с коррупцией (GRECO), а также Евросоюза.

В этом контексте Додон подтвердил решимость властей Молдовы активизировать расследование наиболее резонансных уголовных дел, в первую очередь по "краже миллиарда". В том числе речь идет о начале возвращения в страну выведенных денежных средств и преследования причастных лиц, находящихся за границей.

Президент завил, что высшие органы исполнительной и законодательной власти Молдовы готовы к проведению прямых встреч с руководством Европейской комиссии с целью объективного и детального информирования наших партнеров о приоритетах внутренней и внешней политики страны.

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Додон и Вархейи также обсудили сотрудничество Молдовы с МВФ. Глава государства указал на успешное завершение программы на 2016-2020 годы, срок действия которой истекает 20 марта, и подтвердил готовность Республики Молдова начать переговоры о следующей программе.

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