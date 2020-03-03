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Серафим Урекян

Урекян о конфликте Дьякова и Воронина: "Остановитесь, люди добрые"

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200303/29406575/urekyan-o-konflikte-dyakova-i-voronina-ostanovites-lyudi-dobrye.html

Бывший градоначальник Кишинева в радиостудии Sputnik Moldova поделился мнением о заочном диалоге между двумя ветеранами молдавской политики.

КИШИНЕВ, 3 фев - Sputnik. Экс-примар Кишинева Серафим Урекян считает, что полемика между политиками не должна происходить на таком уровне, который был продемонстрирован Дьяковым и Ворониным. Ситуация довольно неловкая, заявил он в эфире радио Sputnik Молдова.

"Пусть меня простят эти джентльмены. Одному 70 лет, другому - 80. Я бы сказал им, остановитесь, люди добрые, вы показываете очень плохой пример молодому поколению", - сказал Урекян.

Vladimir Voronin
© Sputnik / Ruslan Sсhalapuda
Воронин требует возбудить уголовное дело и вызвать Дьякова в прокуратуру
По его мнению, политики должны вести себя так, чтобы люди могли научиться у них чему-то хорошему.

"Если они возьмут вас за пример и пойдут по вашим стопам, у нас нет шансов выжить как государству. Чисто по-человечески, как гражданин, который любит свою страну, свою семью, свою нацию, скажу: остановитесь, люди добрые. Чему вы учите людей, ведете себя как грубияны в телевизорах, у микрофонов?" - заявил экс-примар Кишинева.

Ранее между Владимиром Ворониным и Дмитрием Дьяковым произошла заочная перепалка. В ответ на заявления Дьякова в соцсетях о получении лидером коммунистов денег за выход депутатов из фракции, Воронин опубликовал реплику, в которой обрушился на Дьякова с резкой критикой.

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В декабре 2015 года фракцию ПКРМ в парламенте покинули 14 из 21 депутата. В 2017 году все они присоединились к парламентской фракции Демократической партии Молдовы.

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