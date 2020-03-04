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Первое заседание парламента 2019

Социалисты заявили о переговорах с ДПМ о создании коалиции

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200304/29410472/Sotsialisty-zayavili-o-peregovorakh-s-DPM-o-sozdanii-koalitsii.html

Социалисты решили начать переговоры с демократами о создании коалиции. Решение республиканского совета ПСРМ.

КИШИНЕВ, 4 мар - Sputnik. Республиканский совет Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) принял во вторник решение начать переговоры о создании коалиции с Демпартией страны. Об этом сообщается на официальном сайте ПСРМ.

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Социалисты считают, что нынешнее правительство Иона Кику достигло своих краткосрочных целей, установленных для его инвестиций, удалось избежать политического и социального кризиса, спровоцированного в ноябре прошлого года блоком ACUM.

"ПСРМ сожалеет о том, что бывшие политические партнеры из блока ACUM не ответили на многочисленные призывы вернуться к диалогу и вместе найти консенсус, который приведет к необходимой политической стабильности, предпочитая вместо диалога настаивать на организации досрочных выборов, которые в любом случае привели бы нас снова за стол переговоров, но со значительными расходами для граждан и страны", - отмечено в пресс-релизе.

В этих условиях, как отметили в партии, Республиканский совет проанализировал три сценария: 

  1. сохранение нынешней ситуации – правительства, лишенного стабильной политической поддержки;
  2. политическое партнерство с ДПМ, которая является единственной парламентской партией, открытой к диалогу на эту тему;
  3. досрочные парламентские выборы в ноябре, совмещенные с президентскими.
"В результате состоявшихся дискуссий было решено, что необходимо избежать досрочных парламентских выборов, потому что политическая ситуация не разрешится, и они могут нанести только ущерб гражданам... Как следствие, руководство партии получило мандат вести переговоры для обеспечения стабильного управления, которое может выполнить с максимальной эффективностью программу деятельности до 2023 года", - отметили в ПСРМ.

В партии отметили, что "в основе возможного будущего политического альянса будет находиться то же политическое соглашение, подписанное ПСРМ и блоком ACUM, – документ, одобренный обществом и международными партнерами".

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"Если подписание политического соглашения о создании парламентского большинства не будет возможным, партии, которые не согласятся на диалог или заблокируют деятельность правительства Иона Кику, должны взять на себя ответственность за провоцирование досрочных парламентских выборов", - подчеркнули в ПСРМ.

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Больше всего представителей в парламенте нового созыва у Партии социалистов – 36 мандатов. У политического блока ACUM 25 депутатов, а у фракции демократов - 23 депутата. Еще одна политическая сила, прошедшая в высший законодательный орган, - Партия "Шора" – 7 мандатов. Вышедшая из Демпартии шестерка парламентариев сформировала группу Pro-Moldova. Также в парламенте есть трое независимых депутатов (от одномандатных округов). Судьба еще одного депутатского мандата решится на новых парламентских выборах, которые намечены на 15 марта в одномандатном округе №38 в Хынчештах.

Информация обновляется.

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