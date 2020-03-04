Додон прокомментировал возможную коалицию социалистов и демократов

Глава республики заявил, что необходимо посмотреть, получится ли социалистам с демократами договориться и подписать соглашение.

КИШИНЕВ, 4 мар – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон прокомментировал возможную коалицию между социалистами и демократами.

"Как президент Молдовы, я поддержу любую коалицию, целью которой будет улучшение качества жизни людей", - отметил Додон.

Глава республики сообщил, что приветствует решение Республиканского совета ПСРМ о начале политического диалога в Парламенте для обеспечения долгосрочной политической стабильности и эффективной власти.

Он уверен, что людям нужна определенность, они должны знать, что будет дальше - официальная коалиция или досрочные выборы.

"Поэтому Республиканский совет ПСРМ решил начать переговоры о создании коалиции с ДПМ. Давайте посмотрим, получится ли договориться, подписать соглашение", - написал он на своей странице в Facebook под роликом "Президент отвечает".

По его словам, если демократы готовы подписать соглашение, "то подписывают, и идем дальше".

"Если не готовы подписывать, и я вижу много заявлений со стороны бывших политиков и в парламенте, что они хотят досрочных парламентских выборов, хочу спросить, а вы уверены, что хотите досрочные выборы? Ну пойдем на досрочные выборы, у социалистов будет 55-60 мандатов, и что тогда вы будете говорить?", - задался вопросом глава республики.

Республиканский совет молдавских социалистов принял в среду решение начать переговоры о создании коалиции с Демпартией. В ПСРМ отметили, что "в основе возможного будущего политического альянса будет находиться то же политическое соглашение, подписанное ПСРМ и блоком ACUM, – документ, одобренный обществом и международными партнерами".

"Если подписание политического соглашения о создании парламентского большинства не будет возможным, партии, которые не согласятся на диалог или заблокируют деятельность правительства Иона Кику, должны взять на себя ответственность за провоцирование досрочных парламентских выборов", - подчеркнули в ПСРМ.

Источники sputnik.md подтверждают, что демократы готовы к переговорам с социалистами. Руководство Демпартии собирается в среду на заседание политического совета, чтобы обсудить возможную коалицию с ПСРМ.

Больше всего представителей в парламенте нового созыва у Партии социалистов – 36 мандатов. У политического блока ACUM 25 депутатов, а у фракции демократов - 23 депутата. Еще одна политическая сила, прошедшая в высший законодательный орган, - Партия "Шора" – 7 мандатов. Вышедшая из Демпартии шестерка парламентариев сформировала группу Pro-Moldova. Также в парламенте есть трое независимых депутатов (от одномандатных округов). Судьба еще одного депутатского мандата решится на новых парламентских выборах, которые намечены на 15 марта в одномандатном округе №38 в Хынчештах.

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