Что думают PAS, DA и Pro-Moldova о переговорах по коалиции между ПСРМ и ДПМ

Социалисты приняли решение начать переговоры о создании коалиции с Демпартией страны: бывшие коллеги демократов и правые силы высказались по поводу возможного образования парламентского большинства.

КИШИНЕВ, 4 мар – Sputnik. Политические силы, представленные в парламенте Молдовы, прокомментировали возможность начала переговоров между социалистами и демократами.

В партии "Действие и солидарность" (PAS), которой руководит Майя Санду, отметили, что внимательно следят за тем, что происходит в эти моменты с Демократической партией. "Это решающий момент в траектории этого политического формирования", - сказано в сообщении партии в Facebook.

В PAS напомнили, что предпринимали многочисленные усилия, чтобы найти совместную платформу с Демпартией - переговоры по декларации о необратимости проевропейского вектора, осуждение намерений федерализации страны и начало процедуры отставки правительства. Однако, как отметили в PAS, все их попытки были отклонены под разными предлогами.

Как сообщил лидер партии Платформа DA Андрей Нэстасе в видеобращении на Facebook, он внимательно следит за тем, что происходит на центральном уровне, а также за ходом негласного диалога между ПСРМ и Демпартией. "Надеюсь, что в конечном итоге демократы проявят мудрость и поймут, что превыше амбиций и личных интересов стоит страна, европейская страна", - сказал он в ролике.

Экс-демократ, неформальный лидер парламентской группы Pro-Moldova Андриан Канду написал на своей странице в Facebook, что в скором времени состоится Национальный политический совет Демпартии.

"И от решения, которое примут на этой встрече, зависит направление движения Республики Молдова", - отметил политик.

Депутаты Андриан Канду, Сергей Сырбу, Владимир Чеботарь, Элеонора Граур, Григорий Репещук и Корнелиу Падневич, объявившие 19 февраля о выходе из Демократической партии Молдовы, уже 20 заявили о создании новой политической группы в парламенте республики, которая будет называться "Pro-Moldova".

Республиканский совет Партии социалистов Республики Молдова принял в среду решение начать переговоры о создании коалиции с Демпартией страны. Источники sputnik.md подтверждают, что демократы готовы к переговорам с социалистами. Руководство Демпартии собирается в среду на заседание политического совета, чтобы обсудить возможную коалицию с ПСРМ.

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