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Ион Кику

Возможная коалиция ПСРМ и ДПМ: какие изменения ждут правительство Иона Кику

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200304/29418416/vozmozhnaya-koalitsiya-psrm-kakie-pdm-izmeneniya-zhdut-pravitelstvo-ion-chicu.html

Глава кабмина отметил, что при создании парламентского большинства, как правило, распределяются и министерские кресла, а также посты в агентствах и прочих госструктурах.

КИШИНЕВ, 4 мар – Sputnik. Молдавский премьер Ион Кику не исключил, что если социалистам и демократам удастся сформировать коалицию в высшем законодательном органе, то в кабинете министров могут произойти перестановки.

Первое заседание парламента 2019
© Sputnik / Miroslav Rotari
Социалисты заявили о переговорах с ДПМ о создании коалиции

"Знаю, что сегодня состоялись встречи на уровне руководства двух политических партий. Понял, что было принято решение обсудить возможность создания парламентского большинства. Посмотрим, к каким соглашениям придут. На данный момент мне неизвестно о дискуссиях по поводу распределения министерств", - сказал Кику журналистам по итогам заседания правительства.

По его словам, понятно, что при создании парламентского большинства, как правило, распределяются и кресла в кабинете министров, а также посты в государственных агентствах и так далее.

Между тем, в молднете уже ходят слухи о возможных перестановках в кабинете министров.

"Перестановки возможны. Это естественный результат, когда создается коалиция. На данный момент у нынешнего правительства нет поддержки какого-то большинства. Это миноритарный кабмин. Поэтому изменения могут произойти. Мы должны дождаться результатов переговоров", - заявил Кику.

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Республиканский совет Партии социалистов Республики Молдова принял в среду решение начать переговоры о создании коалиции с Демпартией страны. Демократы согласились пойти на диалог с социалистами, но с условиями.

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