Демократы приняли решение пойти на диалог с социалистами

Дискуссии с социалистами, как отметили в ДПМ, начнутся в ближайшее время, после чего демократы окончательно определятся относительно возможности коалиции.

КИШИНЕВ, 4 мар – Sputnik. Демократическая партия Молдовы будет вести дискуссии по возвращению к власти. Решение принято в среду на заседании национального политического совета партии.

В ДПМ заявили, что "осуждают жестокую практику запугивания и преследования, использовавшуюся в прошлом бывшим руководством партии и перенятую бывшими членами партии, которые недавно покинули политформирование".

"В рамках заседания Демпартия приняла к сведению, что возможный диалог с блоком ACUM провалился, поскольку его лидеры хотят досрочных выборов, чтобы вернуться в парламент и уже думают о президентских выборах. ДПМ считает, что досрочные выборы не являются решением и что они будут иметь негативные последствия, поскольку 2020 год станет потерянным годом, как и 2019-й", - отмечено в пресс-релизе ДПМ.

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В сообщении демократов указано, что "поскольку Партия социалистов выразила свою готовность к возможному диалогу и разделению обязанностей власти с ДПМ, члены Национального политического совета делегировали и уполномочили представителей Демократической партии проводить дискуссии с ПСРМ при определенных условиях".

По словам лидера ДПМ Павла Филипа, у демократов и социалистов есть серьезные различия в идеологии. Как отметил глава Демпартии, руководимое им политформирование остается проевропейским.

"Поэтому в случае каких-либо обсуждений мы в качестве приоритета поставим европейский путь и внешнюю политику, ориентированную на Запад, хорошие отношения с соседями - Румынией и Украиной, территориальную целостность страны, безопасность государства, включая энергетическую, связанные с идентичностью ценности (язык и история). Это для нас красные линии, и только в этих условиях могут проходить определенные дискуссии", - сказал Филип.

Лидер демократов отметил кризис кадров в госучреждениях. "Отсутствуют специалисты, в частности, хорошо обученные и квалифицированные, которые хорошо разбираются в управлении страной. Это и было причиной того, почему блок ACUM ушел из власти. После того, как они отправили на улицу сотни специалистов из министерств, они поняли, что им не с кем работать, и они испугались", - сказал Филип.

Дискуссии с социалистами, как отметили в ДПМ, начнутся в ближайшее время, после чего демократы окончательно определятся относительно возможности коалиции.

Республиканский совет молдавских социалистов принял в среду решение начать переговоры о создании коалиции с Демпартией. В ПСРМ отметили, что "в основе возможного будущего политического альянса будет находиться то же политическое соглашение, подписанное ПСРМ и блоком ACUM, – документ, одобренный обществом и международными партнерами".

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