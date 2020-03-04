Эксклюзив: изменится ли процедура избрания президента в Молдове

Председатель Конституционного суда Владимир Цуркан в эфире радиостудии Sputnik Молдова проанализировал ситуацию, при которой может быть пересмотрен алгоритм выбора первого лица государства.

КИШИНЕВ, 4 мар – Sputnik. Ряд молдавских политологов высказали мнение, что процедура всенародного избрания президента страны будет упразднена, а ей на смену придет старый механизм, когда главу государству называл парламент.

Корреспондент радиостудии Sputnik Молдова решил поинтересоваться: оправдан ли такой сценарий, или просто происходит нагнетание обстановки, чтобы "наэлектризовать" электорат перед выборами?

"Если поступит такая инициатива от кого-то из депутатов парламента, мы ее рассмотрим. Пока мы можем только рассуждать на эту тему, а это – не является компетенцией Конституционного суда. Если такое обращение поступит, исходя из компетенций Конституционного суда, оно должно быть зарегистрировано за шесть месяцев до даты выборов", - отметил в эфире председатель Конституционного суда РМ Владимир Цуркан.

Если же инициатива носит более комплексный характер и также касается изменения процедуры выборов, предельный срок подачи такого запроса в КС может быть продлен, уточнил собеседник.

"Более сложной является процедура пересмотра проведения выборов, если она проходит через всенародный референдум. Эти законодательные рамки также закреплены в Конституции. Но, повторюсь, на данный момент нам таких запросов не поступало", - сказал глава КС.

Пересмотреть процедуру избрания президента будет сложно даже в случае, если в парламенте Молдовы будет сформирована правящая коалиция, которая заручится поддержкой конституционного большинства.

"Изменение основного закона страны через голосование также должно пройти через рассмотрение в Конституционном суде. После того, как КС вынесет положительное решение по поступившему законопроекту, депутаты вправе рассматривать его лишь по истечению 6 месяцев после вынесения вердикта судьями", - подчеркнул собеседник.

Однако предельный срок рассмотрения законопроекта, предусматривающего изменение процедуры выборов и получившего положительную оценку от КС, составляет один год.

"На данный момент сроки пересмотра процедуры голосования на выборах президента и через парламент, и посредством подачи запроса от кого-то из народных избранников, уже истекли", - подытожил Цуркан.

В свою очередь, молдавский социолог Михаил Бологан проанализировал возможность ситуации, при которой процедура избрания президента парламентом страны будет возвращена, а народу останется лишь избирать депутатов.

"Я сомневаюсь, что нынешний состав Конституционного суда повторит то, что было раньше, вернет обратно положение, которое позволит парламенту вновь избирать главу государства. Предыдущие составы КС слишком заигрались с такого рода решениями. Нынешний состав будет крайне осторожен в таких вопросах", - заявил собеседник.

По мнению эксперта, вся общественная шумиха, созданная вокруг этой темы, является искусственной, сознательно инициированной. Социолог настаивает: президентские выборы в Молдове пройдут по процедуре, когда президента определяют граждане страны с правом голоса.

Причем, согласно ряду социологических опросов, два основных претендента на президентское кресло не поменяются. Основная борьба развернется между действующим главой государства Игорем Додоном и главой партии "Действие и солидарность", экс-премьером республики Майей Санду.

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