Будет ли коалиция между ПСРМ и ДПМ: ожидаются первые переговоры

Первый раунд переговоров о создании альянса между депутатами социалистами и демократами состоится уже в четверг.

КИШИНЕВ, 5 мар - Sputnik. Первые переговоры рабочих групп Партии социалистов (ПСРМ) и Демократической партии Молдовы (ДПМ) пройдут в четверг. Об этом сообщили в пресс-службе социалистов.

LIVE-трансляция - первые заявления участников переговоров>>>

Ожидается, что стороны обсудят создание коалиции в парламенте и договорятся о политическом сотрудничестве в интересах граждан страны.

Первые подробности прошедших переговоров сообщат журналистам депутаты-социалисты.

Республиканский совет ПСРМ в среду принял решение начать переговоры о создании коалиции с Демпартией страны. Демократы согласились пойти на диалог с социалистами, но с условиями.

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Социалисты уже озвучили три вероятных сценария для Молдовы:

- работа правительства без стабильной политической поддержки;

- политическое партнерство ПСРМ и ДПМ;

- досрочные парламентские выборы в ноябре, которые пройдут одновременно с президентскими.

Представители ПСРМ уверены, что наиболее выгодным вариантом для страны станет именно коалиция двух партий.

После переговоров ДМП должны решить, вернуться ли они к власти, но на этот раз в альянсе с социалистами.

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