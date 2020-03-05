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Заседание Парламента 14/11/2019

Эксперты о том, чего ждать от альянса ПСРМ и Демпартии

© Sputnik / Rodion Proca
Политика
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38620
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200305/29426952/eksperty-o-tom-chego-zhdat-ot-alyansa-psrm-i-dempartii.html

Главная политическая интрига текущей недели - создадут ли альянс социалисты с демократами, и каковы перспективы такой коалиции, корреспондент Sputnik Молдова поинтересовался об этом у экспертов.

КИШИНЕВ, 5 мар - Sputnik. Миноритарное правительство Иона Кику справилось с первоочередными задачами, которые стояли перед ним, а страна нуждается в стабильности и предсказуемом политическом курсе. Об этом сообщил в среду президент Молдовы Игорь Додон после того, как завершилось заседание республиканского совета Партии социалистов. 

Там было принято решение начать переговоры о создании коалиции с ДПМ. Демократы согласились пойти на предложенный им диалог, но с условиями. Социалисты уже озвучили три вероятных сценария для Молдовы: работа правительства без стабильной политической поддержки, политическое партнерство ПСРМ и ДПМ, досрочные парламентские выборы в ноябре, одновременно с президентскими.

Представители ПСРМ уверены, что наиболее выгодным вариантом для страны станет именно коалиция двух партий.

"Для Игоря Додона и Партии социалистов жизненно важно добиться коалиции с Демократической партией, помочь ей стабилизировать свое политическое положение", - заявил в беседе с корреспондентом Sputnik Молдова политический аналитик Роман Михаеш.

По мнению эксперта, действующему президенту наиболее выгодно выдвинуть свою кандидатуру на второй срок в условиях, когда у него "в тылу" будет лояльное правительство. Если же Додон пойдет на выборы, имея за спиной миноритарное правительство, для него такой шаг может стать проигрышным в рамках избирательной кампании, потому что люди ждут конкретики от кабмина, подчеркнул собеседник. 

Сергей Манастырлы
© Sputnik / Сергей Цуркану
Манастырлы: ждет ли молдавский парламент новая коалиция

"Социалисты ранее допустили ряд ошибок, в частности, создав коалицию с блоком ACUM и отдав им почти все портфели в правительстве Майи Санду. Андрей Нэстасе, Майя Санду и другие представители этого блока, находясь в коалиции с социалистами, работали против них и президента Додона. Эта коалиция изначально была нелогичной", - подчеркнул Додон. 

Сейчас, по мнению Михаеша, для социалистов главное не допустить еще одну ошибку - не пойти на коалицию с демократами, поскольку именно стабильное большинство в парламенте обеспечит жизнеспособность ПСРМ, даст партии шанс на дальнейшее развитие, политические горизонты и перспективы. 

"Сегодня у демократов есть стратегический козырь в рукаве: если ПСРМ не создаст с ними коалицию, правые могут взять реванш. Это будет катастрофой для ПСРМ и для Додона лично", - резюмировал политический аналитик.

В свою очередь, политолог Корнелиу Чуря считает, что вероятность альянса между социалистами и демократами очень велика.

Президент Молдовы Игорь Додон
© Sputnik / Михаил Климентьев
Додон прокомментировал возможную коалицию социалистов и демократов

"Но здесь тоже есть свои моменты. Дело в том, что социалисты должны дать определенные гарантии демократам. И эти гарантии не будут нужны бизнес-группе демократов, а больше политикам - Филипу, Дьякову и другим депутатам", - сказал Чуря.

Он отметил, речь идет не только о достаточном количестве мест в правительстве, в комиссиях, но и об определенных политических гарантиях, однако их не так легко достигнуть. 

По словам политолога, ничто пока не предвещает коалиции демократов и правых сил (PAS и DA - блок ACUM).  

"Правый консерватизм блока ACUM, который по-прежнему не идет на уступки и видит в ДПМ врага, и определенный инстинкт самосохранения всех лидеров Демпартии, которые считают, что сотрудничество с правыми означает дружбу между ягненком и львом (потому что лев, в этом случае ACUM, съест ягненка), и тот факт, что в ДПМ есть группа бизнесменов, которые пока что сопряжены с механизмом власти, все это указывает на то, что сценарий по созданию правоцентристского альянса, направленного против Додона, практически на данный момент невозможен", - сказал Чуря.

У ДПМ была вторая по численности фракция в молдавском парламенте - 30 парламентариев. Сейчас в ней осталось 23 законодателя, с учетом выхода группы из шестерых человек и ухода из парламента Александра Ботнаря, ставшего примаром Хынчешт. У социалистов - 36 мандатов. Таким образом, в случае создания коалиции, социалисты и демократы могут заручиться поддержкой парламентского большинства в 59 депутатов.

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Теги:
коалиция, демократы, социалисты, ДПМ, ПСРМ, альянс


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