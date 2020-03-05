Когда американцы выдадут Молдове Плахотнюка - разъяснение генпрокурора

Генеральный прокурор Александр Стояногло представил детали уголовного дела, фигурантом которого проходит бывший лидер демократов Владимир Плахотнюк, и рассказал, на каком этапе находится процесс экстрадиции американцами беглого олигарха.

КИШИНЕВ, 5 мар - Sputnik. Запрос о выдаче Владимира Плахотнюка был направлен американским властям еще исполнявшим обязанности генпрокурора Молдовы Дмитрием Робу, однако до сих пор Вашингтон не дал официального ответа. Об этом заявил Александр Стояногло по завершении заседания Высшего совета прокуроров.

По словам генпрокурора, обращение об объявлении бывшего лидера Демпартии в международный розыск было передано Интерполу, сейчас организация работает над ним.

В то же время Стояногло сообщил, что власти в Кишиневе разработали детальный план поиска и выдачи Молдове беглого олигарха.

"Мы расследуем его дело. Если будут собраны доказательства, за местонахождением Плахотнюка будут следить на международном уровне", - уточнил генпрокурор.

Он добавил, что международный розыск и выдача бывшего лидера демократов молдавской стороне возможны лишь на основании соглашения о взаимной юридической помощи, а между Молдовой и Соединенными Штатами Америки таковое не заключено. Поэтому и процедура выдачи Плахотнюка представляет ряд трудностей.

Экс-лидер Демпартии покинул Молдову 14 июня прошлого года, сразу после того, как на тот момент возглавляемая им ДПМ объявила о переходе в оппозицию.

Через неделю после отъезда он сложил с себя обязанности председателя партии, а 30 июля отказался от кресла депутата молдавского парламента. СМИ до этого сообщали, что Плахотнюк может находиться в США.

Плахотнюк - один из богатейших бизнесменов Молдовы. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил его в международный розыск по делу о покушении на убийство.

В феврале МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей.

На родине Плахотнюк проходит обвиняемым по двум делам, которые касаются отмывания денег в особо крупных размерах. В частности, он подозревается в том, что в 2013-2015 годах создал схему для отмывания через сеть экономических агентов 18 миллионов долларов и 3,5 миллионов евро.

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