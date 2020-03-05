Новый посол Украины в Молдове провел ознакомительный визит в Приднестровье

ТИРАСПОЛЬ, 5 мар – Sputnik. Глава украинской дипмиссии Марк Шевченко и лидер Приднестровья Вадим Красносельский обменялись информацией и мнениями по вопросам, имеющим отношение к двустороннему взаимодействию и работе формата "5+2".
Шевченко, которому миссия посла Украины в Молдове доверена с конца минувшего года, впервые приехал с визитом в регион.
Ознакомительная по формату встреча прошла в диалоговом ключе, сообщили в пресс-службе приднестровского лидера,
Приоритетность отношений с Украиной Красносельский объяснил как территориальным соседством, так и многочисленными узами дружбы.
Он напомнил, что в регионе проживает сто тысяч обладателей украинского гражданства, но количество тех, кто считает себя этническими украинцами, намного больше.
Мнение украинской дипломатии, по его словам, очень ценно в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию.
Во встрече приняли участие также спецпредставитель Украины по вопросам молдо-приднестровского урегулирования Виктор Крыжановский, глава внешнеполитического ведомства региона, главный переговорщик от Тирасполя Виталий Игнатьев, специальный представитель приднестровского лидера по вопросам взаимодействия с Украиной Владимир Смирнов.
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