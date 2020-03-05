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Тирасполь.

Новый посол Украины в Молдове провел ознакомительный визит в Приднестровье

© Sputnik / Ирина Ляхова
Политика
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Тема:
Приднестровское урегулирование (264)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200305/29434818/novyy-posol-ukrainy-v-moldove-provel-oznakomitelnyy-vizit-v-pridnestrove.html

Во время приезда в регион дипломат имел встречи с его лидером и главным переговорщиком от Тирасполя.

ТИРАСПОЛЬ, 5 мар – Sputnik. Глава украинской дипмиссии Марк Шевченко и лидер Приднестровья Вадим Красносельский обменялись информацией и мнениями по вопросам, имеющим отношение к двустороннему взаимодействию и работе формата "5+2".

Шевченко, которому миссия посла Украины в Молдове доверена с конца минувшего года, впервые приехал с визитом в регион.

Ознакомительная по формату встреча прошла в диалоговом ключе, сообщили в пресс-службе приднестровского лидера, 

Приоритетность отношений с Украиной Красносельский объяснил как территориальным соседством, так и многочисленными узами дружбы.

Он напомнил, что в регионе проживает сто тысяч обладателей украинского гражданства, но количество тех, кто считает себя этническими украинцами, намного больше.

Блокпост российских миротворцев в Приднестровье, архивное фото.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Мнение экспертов: удастся ли все же урегулировать приднестровский конфликт

Мнение украинской дипломатии, по его словам, очень ценно в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию.

Во встрече приняли участие также спецпредставитель Украины по вопросам молдо-приднестровского урегулирования Виктор Крыжановский, глава внешнеполитического ведомства региона, главный переговорщик от Тирасполя Виталий Игнатьев, специальный представитель приднестровского лидера по вопросам взаимодействия с Украиной Владимир Смирнов.

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Тема:
Приднестровское урегулирование (264)

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Теги:
визит, посол, Тирасполь, Приднестровье


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