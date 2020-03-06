Pro Moldova выходит в поле: Канду начнет сбор подписей для регистрации партии

О решении Конституционного суда, который фактически отменил норму в четыре тысячи подписей для регистрации партий экс-демократы, по-видимому, не слышали.

КИШИНЕВ, 6 мар — Sputnik. Бывшие демократы из парламентской группы Pro Moldova объявили о начале процесса регистрации собственной партии.

По словам бывшего спикера Андриана Канду, они приступят к сбору подписей уже на следующей неделе. Об этом он заявил в пятницу, перед заседанием парламента.

"Проект Pro Moldova является политическим проектом на года. Со следующей недели мы начнем все необходимые процедуры для сбора подписей и организации территориальных организаций будущей политической партии", - заявил Канду. © Sputnik / Rodion Proca Что думают PAS, DA и Pro-Moldova о переговорах по коалиции между ПСРМ и ДПМ

По словам бывшего демократа, парламентская группа обойдет каждый населенный пункт, каждый дом, чтобы найти людей, чьи взгляды совпадают со взглядами будущего политформирования. По его словам, после этапа сбора подписей, состоится учредительный съезд. Затем, они отправят документы для регистрации политической партии Pro Moldova.

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Семеро депутатов, среди них Андриан Канду, Серджиу Сырбу и Владимир Чеботарь, ранее объявили о своём выходе из фракции ДПМ и партии. Бывший председатель парламента заявил, что новая парламентская группа будет поддерживать инициативы блока ACUM.

В конце февраля КС признал несоответствующим Конституции положение Закона о политических партиях, которые предусматривают необходимость не менее четырех тысяч подписей для регистрации политформирования.

Так же квалифицировано условие, которое предполагает, что на момент регистрации политической партии, "ее члены должны проживать в не менее чем половине административно-территориальных единиц Молдовы второго уровня и при этом не менее 120 членов в каждой из указанных административно-территориальных единиц".

Кроме того, КС постановил, что парламент должен привести закон в соответствии с решением суда до 31 июля 2020 года. А до тех пор, компетентные органы должны обеспечить регистрацию политических партий в соответствии с положениями законодательства, за исключением тех, которые признаны неконституционными.

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