13:40 06 Марта 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.48
  • USD17.42
  • RUB0.26
  • RON4.05
  • UAH0.70
Поиск
Sedinta Parlamentului

Оппозиция выдвинула очередной вотум недоверия главе МИДЕИ

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
Получить короткую ссылку
6220
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200306/29438233/midei-votum-nedoveria.html

Посредством этого простого вотума недоверия авторы инициативы требуют принятия срочных мер, это уже вторая попытка оппозиции снять с должности Аурела Чокоя.

КИШИНЕВ, 6 мар – Sputnik. Парламентская оппозиция, а именно депутаты из блока ACUM, выдвинула очередной вотум недоверия главе МИДЕИ Аурелу Чокою.

Павел Филип
© Sputnik / Osmatesco
Молдавские демократы решают: оппозиция или власть

По мнению парламентариев, внешней политике Молдовы был нанесен серьезный ущерб, из-за чего пострадал процесс европейской интеграции.

Авторы инициативы, кроме прочего, потребовали от главы внешнеполитического ведомства представить ясную позицию по событиям 1992 года (вооруженного конфликта на Днестре).

Кроме того, депутаты запросили, активизировать переговоры по приднестровскому урегулированию в формате "5+2", а также предоставить "план о выводе российской армии и оружия из Приднестровья".

AS и DA разыгрывают в парламенте антироссийскую карту>>>

Далее инициативу должна изучить парламентская комиссия по вопросам права, назначениям и иммунитету. 

Это уже вторая инициатива о вотуме недоверия главе МИДЕИ Аурелу Чокою. Парламентскую оппозицию тогда возмутило утверждение главы ведомства о том, что Россия фактически остановила вооруженный конфликт на Днестре, но не совершила агрессии против Молдовы.

Постоянное бюро парламента посчитало необоснованной инициативу оппозиции, так как она не касалась деятельности министерства, а личной оценки министра.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Весна в дендрарии: цветы распустились раньше срока.
Весна в кишиневском дендрарии - неповторимая красота просыпающейся природы
Российские танкисты разгромили условного противника в Кемеровской области
Российские танкисты разгромили условного противника
Великий пост 2020
Великий пост в 2020 году: какая еда благословляется

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться