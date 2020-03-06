Оппозиция выдвинула очередной вотум недоверия главе МИДЕИ

Посредством этого простого вотума недоверия авторы инициативы требуют принятия срочных мер, это уже вторая попытка оппозиции снять с должности Аурела Чокоя.

КИШИНЕВ, 6 мар – Sputnik. Парламентская оппозиция, а именно депутаты из блока ACUM, выдвинула очередной вотум недоверия главе МИДЕИ Аурелу Чокою.

По мнению парламентариев, внешней политике Молдовы был нанесен серьезный ущерб, из-за чего пострадал процесс европейской интеграции.

Авторы инициативы, кроме прочего, потребовали от главы внешнеполитического ведомства представить ясную позицию по событиям 1992 года (вооруженного конфликта на Днестре).

Кроме того, депутаты запросили, активизировать переговоры по приднестровскому урегулированию в формате "5+2", а также предоставить "план о выводе российской армии и оружия из Приднестровья".

AS и DA разыгрывают в парламенте антироссийскую карту>>>

Далее инициативу должна изучить парламентская комиссия по вопросам права, назначениям и иммунитету.

Это уже вторая инициатива о вотуме недоверия главе МИДЕИ Аурелу Чокою. Парламентскую оппозицию тогда возмутило утверждение главы ведомства о том, что Россия фактически остановила вооруженный конфликт на Днестре, но не совершила агрессии против Молдовы.

Постоянное бюро парламента посчитало необоснованной инициативу оппозиции, так как она не касалась деятельности министерства, а личной оценки министра.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK