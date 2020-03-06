Сколько министерских кресел - и какие хочет ДПМ, чтобы пойти на коалицию

КИШИНЕВ, 6 мар — Sputnik. Министерства иностранных дел и европейской интеграции, экономики, образования, а также одно из силовых ведомств хочет получить ДПМ в случае создания коалиции с социалистами.

Об этом заявил прессе в четверг в парламенте председатель Демократической партии, экс-премьер Молдовы Павел Филип.

Партия социалистов в среду довела до общественного сведения свое намерение начать переговоры по созданию коалиции с Демократической партией, чтобы избежать проведения досрочных парламентских выборов, которые сейчас провоцирует оппозиция, выступающая против правительства Иона Кику. Руководство ДПМ согласилось приступить к переговорам, в четверг состоялся первый раунд обсуждения возможного сотрудничества.

"Министерство иностранных дел — это одно из первых наших условий, потому что мы хотим продолжить курс проевропейского развития страны. Также мы начали много проектов в области энергетики, к сожалению, некоторые из них в последнее время оказались в стагнации", - заявил Филип.

Также, по словам лидера Демпартии, он рассчитывает взять под контроль министерство образования, поскольку это "один из столпов, на которых стоит государство". Назвать четвертое министерство Филип отказался, но намекнул, что оно должно иметь отношение к государственной безопасности.

"В этой области могут быть разные формулы, я не хотел бы вдаваться в детали, это может быть и министерство обороны", - добавил он.

Демпартия утратила власть после парламентских выборов в 2019 году. Лидером политформирования до июня 2019 года был олигарх Владимир Плахотнюк, который сейчас находится в розыске. В РФ он также является фигурантом уголовного дела. После ухода Плахотнюка партия провела перестановки в рядах руководства и выбрала председателем Филипа.

У ДПМ была вторая по численности фракция в молдавском парламенте - 30 парламентариев. Сейчас в ней осталось 23 законодателя, с учетом выхода группы из шестерых человек и ухода из парламента Александра Ботнаря, ставшего примаром Хынчешт. У социалистов - 36 мандатов. Таким образом, в случае создания коалиции, социалисты и демократы могут заручиться поддержкой парламентского большинства в 59 депутатов.

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