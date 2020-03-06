Додон: ПСРМ и ДПМ "проголосовали ответственно" за поправки к закону о Нацбанке

По словам президента РМ, отчисление части прибыли НБМ в госбюджет означает, что "больше денег не будут отданы в счет долга, образовавшегося из-за нанесенного банковской системе ущерба".

КИШИНЕВ, 6 мар — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон приветствовал принятие парламентом поправок к закону о Национальном банке, которые предусматривают отчисление части прибыли НБМ в государственный бюджет.

"Приветствую ответственное голосование депутатов ПСРМ и ДПМ, поддержавших мою инициативу о снижении бремени, возложенного на плечи граждан в результате кражи миллиарда", - написал глава государства в Facebook.

По словам президента РМ, отчисление части прибыли НБМ в госбюджет означает, что "больше денег не будут отданы в счет долга, образовавшегося из-за нанесенного банковской системе ущерба".

"Это лишь первый шаг – дальше мы найдем и другие решения, чтобы граждане больше ничего не платили за ущерб, нанесенный банковской аферой", - отметил Додон. Он подчеркнул, что действия по привлечению к ответственности лиц, виновных в "краже миллиарда", будут продолжены.

Вместе с тем Игорь Додон выступил с критикой в адрес оппозиционных партий, которые отказались голосовать за поправки к закону о Национальном банке.

Отметив, что против поправок выступили фракции "Действие и солидарность" (PAS), "Достоинство и правда" (PPDA), партии "Шор" и депутаты группы "Pro Moldova", президент заявил, что это говорит о "скрытом формировании новой коалиции в парламенте", которая "пытается защитить тех, кто украл миллиард, в обмен на некие скрытые политические договоренности".

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Игорь Додон подчеркнул, что проголосованные поправки направлены на перенос ответственности за возвращение украденных денег с плеч граждан Молдовы на банковскую систему, за счет части прибыли Национального банка.

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