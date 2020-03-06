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Рогозин начал визит в Приднестровье с посещения миротворцев

Два берега одной реки - как урегулировать приднестровский конфликт

© Sputnik / Евгений Панасенко
Политика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200306/29444825/vitse-premer-moldovy-i-posol-es-obsudili-pridnestrovskoe-uregulirovanie.html

Консультации между Кишиневом и Тирасполем, которые были проведены в последнее время, а также перспективы на краткосрочную перспективу стали предметом рассмотрения дипломата ЕС и представителя молдавских властей.

КИШИНЕВ, 6 мар - Sputnik. Молдавская сторона сохранит и в дальнейшем активный подход к переговорному процессу и представит конструктивные решения, нацеленные на реинтеграцию страны и благоприятствующие интересам жителей обоих берегов Днестра. Такое заявление в рамках рабочей встречи с послом Европейского Союза в Молдове Петером Михалко сделал молдавский вице-премьер по реинтеграции Александр Фленкя. 

Стороны обсудили результаты дискуссий между Кишиневом и Тирасполем, которые были проведены в последнее время, в том числе при поддержке посредников в формате "5+2", а также перспективы на ближайшие месяцы. В то же время Фленкя затронул тему свободы передвижения в Зоне безопасности.

По мнению политолога Владимира Брутера, единственно-возможный сценарий политического урегулирования следует написать в Кишиневе и Тирасполе, не ожидая, что решать застарелую проблему начнут во властных кабинетах стран-посредников в переговорном процессе.

"Главное, чтобы все международные посредники, которые стоят за переговорным процессом, не стремились его ускорить, затормозить, приостановить вообще", - подчеркнул Брутер.

По его мнению, важно, чтобы взаимодействие происходило не только на уровне центральных властей, но и на втором и третьем уровнях, в сотрудничестве между представителями местных, региональных властей, на гуманитарном, общественном уровнях.

Мост в городе Тирасполь, река Днестр
© Sputnik / Irina Leahova
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Политолог также считает, что не стоит рассматривать решение приднестровской проблематики в виде повторного варианта федерализации. Представители центральной власти также, по мнению собеседника, не должны брать на себя такие ответственные политические решения.

Компромиссом в приднестровском урегулировании может быть документ, представляющий национальный, народный консенсус на всех уровнях. Когда в результате переговоров удастся добиться такого всенародного соглашения, тогда можно переходить к политическим шагам по урегулированию, уточнил Брутер.

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Теги:
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