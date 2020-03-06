Два берега одной реки - как урегулировать приднестровский конфликт

Консультации между Кишиневом и Тирасполем, которые были проведены в последнее время, а также перспективы на краткосрочную перспективу стали предметом рассмотрения дипломата ЕС и представителя молдавских властей.

КИШИНЕВ, 6 мар - Sputnik. Молдавская сторона сохранит и в дальнейшем активный подход к переговорному процессу и представит конструктивные решения, нацеленные на реинтеграцию страны и благоприятствующие интересам жителей обоих берегов Днестра. Такое заявление в рамках рабочей встречи с послом Европейского Союза в Молдове Петером Михалко сделал молдавский вице-премьер по реинтеграции Александр Фленкя.

Стороны обсудили результаты дискуссий между Кишиневом и Тирасполем, которые были проведены в последнее время, в том числе при поддержке посредников в формате "5+2", а также перспективы на ближайшие месяцы. В то же время Фленкя затронул тему свободы передвижения в Зоне безопасности.

По мнению политолога Владимира Брутера, единственно-возможный сценарий политического урегулирования следует написать в Кишиневе и Тирасполе, не ожидая, что решать застарелую проблему начнут во властных кабинетах стран-посредников в переговорном процессе.

"Главное, чтобы все международные посредники, которые стоят за переговорным процессом, не стремились его ускорить, затормозить, приостановить вообще", - подчеркнул Брутер.

По его мнению, важно, чтобы взаимодействие происходило не только на уровне центральных властей, но и на втором и третьем уровнях, в сотрудничестве между представителями местных, региональных властей, на гуманитарном, общественном уровнях.

Политолог также считает, что не стоит рассматривать решение приднестровской проблематики в виде повторного варианта федерализации. Представители центральной власти также, по мнению собеседника, не должны брать на себя такие ответственные политические решения.

Компромиссом в приднестровском урегулировании может быть документ, представляющий национальный, народный консенсус на всех уровнях. Когда в результате переговоров удастся добиться такого всенародного соглашения, тогда можно переходить к политическим шагам по урегулированию, уточнил Брутер.

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