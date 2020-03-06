21:08 06 Марта 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.48
  • USD17.42
  • RUB0.26
  • RON4.05
  • UAH0.70
Поиск
Флаги стран СНГ.

Молдавские депутаты участвуют в работе комиссий Межпарламентской ассамблеи СНГ

© Photo : Межпарламентская Ассамблея государств — участников Содружества Независимых Государств
Политика
Получить короткую ссылку
60 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200306/29446987/delegatsiya-parlamenta-rm-uchastvuet-v-rabote-mezhparlamentskoy-assamblei-sng.html

Кишиневские законодатели подчеркнули готовность к развитию межпарламентского сотрудничества в рамках Содружества.

КИШИНЕВ, 6 мар — Sputnik. Делегация парламента Республики Молдова принимает участие в заседаниях постоянных комиссий Межпарламентской Ассамблеи СНГ, которые проходят в российском Санкт-Петербурге с 4 по 6 марта 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба парламента.

Алексей Кондратьев
© Sputnik / Miroslav Rotari
Кондратьев: мы целиком поддерживаем стремление Молдовы к сотрудничеству

В состав молдавской делегации вошли Богдан Цырдя, вице-председатель комиссии по внешней политики и европейской интеграции, Александр Суходольский, член комиссии по правовым вопросам, назначениям и иммунитету и Владимир Витюк, секретарь комиссии по внешней политике и европейской интеграции.

В декабре прошлого года, выступая в пресс-центре Sputnik Молдова в Кишиневе член комитета по международным делам Совета Федерации Алексей Кондратьев отметил позитивные шаги по восстановлению сотрудничества между Федеральным Собранием РФ и парламентом Республики Молдова.

"В рамках межпарламентского сотрудничества мы рады тому, что парламент Молдавии с лета этого года воссоздал комиссию по межпарламентскому сотрудничеству, сейчас прорабатывается аналогичная комиссия в составе двух палат российского парламента", - сказал Кондратьев.

В ноябре 2019 года молдавская делегация во главе со спикером Зинаидой Гречаной приняла участие в 50-м юбилейном заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ, которое прошло в Санкт-Петербурге.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Выплаты Молдовы за членство в международных структурах: нужны ли они стране
Евразийский или Европейский союз: о чем мечтают жители Молдовы
Теги:
СНГ


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Весна в дендрарии: цветы распустились раньше срока.
Весна в кишиневском дендрарии - неповторимая красота просыпающейся природы
Прекращение огня и коридор безопасности: итоги переговоров Путина и Эрдогана
Прекращение огня и коридор безопасности: итоги переговоров Путина и Эрдогана
Великий пост 2020
Великий пост в 2020 году: какая еда благословляется

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться