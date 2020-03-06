Молдавские депутаты участвуют в работе комиссий Межпарламентской ассамблеи СНГ

Кишиневские законодатели подчеркнули готовность к развитию межпарламентского сотрудничества в рамках Содружества.

КИШИНЕВ, 6 мар — Sputnik. Делегация парламента Республики Молдова принимает участие в заседаниях постоянных комиссий Межпарламентской Ассамблеи СНГ, которые проходят в российском Санкт-Петербурге с 4 по 6 марта 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба парламента.

В состав молдавской делегации вошли Богдан Цырдя, вице-председатель комиссии по внешней политики и европейской интеграции, Александр Суходольский, член комиссии по правовым вопросам, назначениям и иммунитету и Владимир Витюк, секретарь комиссии по внешней политике и европейской интеграции.

В декабре прошлого года, выступая в пресс-центре Sputnik Молдова в Кишиневе член комитета по международным делам Совета Федерации Алексей Кондратьев отметил позитивные шаги по восстановлению сотрудничества между Федеральным Собранием РФ и парламентом Республики Молдова.

"В рамках межпарламентского сотрудничества мы рады тому, что парламент Молдавии с лета этого года воссоздал комиссию по межпарламентскому сотрудничеству, сейчас прорабатывается аналогичная комиссия в составе двух палат российского парламента", - сказал Кондратьев.

В ноябре 2019 года молдавская делегация во главе со спикером Зинаидой Гречаной приняла участие в 50-м юбилейном заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ, которое прошло в Санкт-Петербурге.

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