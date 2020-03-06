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PSRM

Прокуратура не нашла состава преступления в деле о финансировании ПСРМ

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200306/29447725/prokuratura-ne-nashla-sostava-prestupleniya-v-dele-o-finansirovanii-psrm.html

Правоохранители не обнаружили подозрительных действий или нарушений в финансовых операциях Партии социалистов.

КИШИНЕВ, 6 мар - Sputnik. Антикоррупционная прокуратура заявила, что не будет возбуждать уголовное дело по обвинению в незаконном финансировании Партии социалистов, так как расследование не обнаружило в операциях состава преступления.

Решение Антикоррупционной прокуратуры может быть обжаловано в установленном порядке.

Как напоминает Генеральная прокуратура, с 8 июня 2019 года Антикоррупционная прокуратура проводила изучение фактов в связи с появлением на ряде телеканалов видеозаписи, снятой скрытой камерой в ходе переговоров, состоявшихся днем ​​ранее в штаб-квартире ДПМ между Игорем Додоном и Владимиром Плахотнюком.

Учреждение сообщает, что прокуратурой были заслушаны лица, которые предположительно обладали информацией по этому делу, однако факт незаконного финансирования ПСРМ не был подтвержден.

Александр Стояногло
© Photo : Facebook / Александр Стояногло
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В качестве обоснования отказа в возбуждении уголовного дела прокуратура называет результаты расследований, проведенных Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, которые не выявили каких-либо подозрительных финансовых операций со стороны ПСРМ, а также физических и юридических лиц, связанных с этой политической партией.

Среди документов, ставших основанием для отказа, также названы аудиторские отчеты по управлению финансами ПСРМ за 2016, 2017 и 2018 годы, а также годовые отчеты, представленные Центральной избирательной комиссии относительно финансового управления ПСРМ, и отчеты о финансировании избирательных кампаний, представленные конкурентом на выборах, в период с 1 января 2018 по 1 мая 2019 года.

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В то же время Антикоррупционная прокуратура продолжает уголовное преследование по делу, начатому по обвинению в отмывании денег с участием лиц, аффилированных ПСРМ, которое было открыто в 2016 году и следствие по которому не велось в течение трех лет.

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Теги:
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