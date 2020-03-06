ЦИК изучил отчеты о доходах и расходах конкурентов перед выборами в Хынчештах

Данные были переданы комиссии кандидатами, зарегистрированными для участия в парламентских выборах, которые пройдут в Хынчештах уже на следующей неделе.

КИШИНЕВ, 6 мар – Sputnik. Центральная избирательная комиссия рассмотрела на заседании, состоявшемся в пятницу, отчеты о доходах и расходах конкурентов на новых парламентских выборах, запланированных на 15 марта 2020 года в одномандатном избирательном округе №38 в Хынчештах.

Ситуацию по состоянию на 14, 21 и 28 февраля 2020 года представили кандидаты в депутаты от политической партии "Шор", Партии социалистов Республики Молдова, Демократической партии Молдовы, Партии "Действие и солидарность", электорального блока "UNIREA", Либерально-демократической партии Молдовы и самовыдвиженец Григоре Кобзак. Материалы были опубликованы на сайте ЦИК.

Составление и представление отчетов происходит в соответствии с положениями Кодекса о выборах и регламента о финансировании избирательных кампаний.

Представитель избирательного блока "UNIREA" указал, что по состоянию на 14 февраля не был открыт счет с пометкой "Избирательный фонд", а выдвиженец Либерально-демократической партии Молдовы не представил никаких информационных сведений об его открытии или неоткрытии.

В свою очередь, независимый кандидат Григоре Кобзак не представил отчеты о доходах и расходах от избирательной кампании за отчетные периоды, а также никаких сведений об открытии или неоткрытии счета с пометкой "Избирательный фонд". В связи с этим, комиссия обязала его отчитаться в течение 24 часов или, в зависимости от обстоятельств, информировать ЦИК об отсутствии доходов и расходов на отчетные числа или о том, что он не будет открывать банковский счет с пометкой "Избирательный фонд".

Также комиссия констатировала, что в отчетах, представленных конкурентом от политической партию "Шор", не отражены расходы на перевозку избирателей в предвыборных целях, что было констатировано Постановлением ЦИК №3791 от 4 марта 2020 года.

Партия обязана представить исправленный отсчет в течение 24 часов.

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