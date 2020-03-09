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Корнелиу Чуря
© Sputnik / Rodion Proca

Чуря: судьба альянса между ПСРМ и ДПМ определится в течение двух недель

Политика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200309/29463352/ciurea-sudba-alyansa-mezhdu-psrm-i-dpm-opredelitsya-v-techenie-dvukh-nedel.html

Политолог Корнелиу Чуря в эфире студии Sputnik Молдова ответил на вопрос, когда наконец будет создана коалиция между социалистами и демократами и возможно ли, что данный альянс все-таки не состоится.

В течение ближайших двух недель будут решены все вопросы, касающиеся создания коалиции между Партией социалистов и Демпартией, считает политолог Корнелиу Чуря. Впрочем, может так случиться, что переговоры между этими двумя политформированиями займут гораздо меньше времени, и о создании коалиции будет объявлено в самом скором времени.

"Я считаю, что принципиальное политическое решение уже принято на высшем уровне – руководством партий, а теперь обсуждаются лишь технические аспекты. Поэтому, думаю, нет шанса, что коалиция не состоится", - отметил Чуря.

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По словам политолога, дальнейшее политическое будущее этого альянса, если он состоится, пока туманно и нельзя сказать с уверенностью, насколько долго он просуществует. Альянсы, подчеркнул Чуря, создаются, действуют некоторый период времени, пока они способны решить определенные задачи, но рано или поздно прекращают свое существование. Как правило, причина распада политических альянсов состоит в том, что одна из сторон чувствует дальнейшую ненужность этого союза.

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