Кишинев с официальным визитом посетит премьер Венгрии

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан приедет в молдавскую столицу для обсуждения актуальных вопросов развития торгово-экономического сотрудничества двух стран, заявил глава республики Игорь Додон.

КИШИНЕВ, 9 мар - Sputnik. Молдавскую столицу посетит 12 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, в состав делегации включена и группа венгерских инвесторов. Об этом заявил на брифинге в понедельник президент Молдовы Игорь Додон.

"Двенадцатого марта в страну приедет с официальным визитом премьер Венгрии Орбан, во время этого визита будет подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве Молдавии и Венгрии, а также ряд других соглашений", - отметил Додон.

По словам президента, этот визит имеет большое экономическое значение, поскольку вместе с венгерским премьером приедет группа предпринимателей, готовых инвестировать средства в инфраструктуру республики.

Также президент сообщил, что Венгрия предоставит кредит в размере 100 миллионов евро для развития бизнеса в Молдове и открытии новых рабочих мест в стране.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK