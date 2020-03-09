12:24 09 Марта 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.75
  • USD17.42
  • RUB0.26
  • RON4.11
  • UAH0.70
Поиск
Maďarský premiér Viktor Orbán

Кишинев с официальным визитом посетит премьер Венгрии

© Sputnik / Sergey Guneev
Политика
Получить короткую ссылку
67 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200309/29463681/Kishinev-s-ofitsialnym-vizitom-posetit-premer-Vengrii.html

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан приедет в молдавскую столицу для обсуждения актуальных вопросов развития торгово-экономического сотрудничества двух стран, заявил глава республики Игорь Додон.

КИШИНЕВ, 9 мар - Sputnik. Молдавскую столицу посетит 12 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, в состав делегации включена и группа венгерских инвесторов. Об этом заявил  на брифинге в понедельник президент Молдовы Игорь Додон. 

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
© Sputnik / Илья Питалев
Глава МИД Венгрии рассказал о роли Молдовы в диалоге между Востоком и Западом

"Двенадцатого марта в страну приедет с официальным визитом премьер Венгрии Орбан, во время этого визита будет подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве Молдавии и Венгрии, а также ряд других соглашений", - отметил Додон.

По словам президента, этот визит имеет большое экономическое значение, поскольку вместе с венгерским премьером приедет группа предпринимателей, готовых инвестировать средства в инфраструктуру республики.

Также президент сообщил, что Венгрия предоставит кредит в размере 100 миллионов евро для развития бизнеса в Молдове и открытии новых рабочих мест в стране.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Как выглядят из космоса последствия коронавируса в городах - фото
Девушки, которые вдохновляют: Михаэла Шолкан, боец спецназа Fulger
Девушки, которые вдохновляют: Михаэла Шолкан, боец спецназа "Fulger"
Коронавирус
Коронавирус: как защитить себя от COVID-19

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться