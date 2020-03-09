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Заседание представителей ПСРМ и ДПМ в парламенте

Быть или не быть коалиции: что заявил Додон о переговорах между ПСРМ и ДПМ

© Public Domain /
Политика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200309/29465395/byt-ili-ne-byt-koalitsii-chto-zayavil-dodon-o-peregovorakh-mezhdu-psrm-pdm.html

Глава республики рассказал, на каком этапе находятся переговоры по созданию коалиции между социалистами и демократами.

КИШИНЕВ, 9 мар – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон сообщил в понедельник, что за последние дни дискуссии между представителями Партии социалистов и Демократической партии по формированию коалиции продолжились.

Заседание парламента
© Sputnik / Rodion Proca
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По его словам, на данном этапе обсуждаются принципы соглашения о создании парламентского большинства. В частности, два аспекта – что должно сделать правительство во внутренней и внешней политике.

"Что касается первого пункта, то обсуждаются обязанности в рамках власти - какая партия ответственна за то или иное министерство. Я понимаю, что второй аспект еще не обсуждался", - сказал Додон.

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Как отметил президент, по информации ко второму аспекту переговорщики еще не приступали, но дискуссии по этому вопросу состоятся, по мнению главы республики, в ближайшее время.

"Если договорятся по второму аспекту, то придут к подписанию соглашения", - считает Додон.

Глава республики рассчитывает, что если социалисты и демократы придут к соглашению, то в последующие 2-3 года в стране установится стабильность, а если договор не будет заключен, то нужно быть готовым к досрочным парламентским выборам.

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"В ноябре прошлого года, когда я предложил кандидатуру на пост премьера, я говорил, что это миноритарное правительство, и что через несколько месяцев потребуется продвигаться вперед. Сейчас у нас правительство, которое поддерживается 36 депутатами ПСРМ", - отметил Додон.

По мнению президента, миноритарный кабмин не может работать долгое время. "Поэтому пришли к той ситуации, когда надо принимать решение, что делать дальше? Продолжать работу миноритарного правительства или идти на досрочные выборы? Есть два решения, но есть и третье – сформировать парламентское большинство", - сказал президент.

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Он также добавил, что обеим партиям предстоит представить отчет о перестановках в кабмине, если они придут к подписанию соглашения о коалиции.

Республиканский совет Партии социалистов Республики Молдова принял 3 марта решение начать переговоры о создании коалиции с Демпартией. Демократы согласились пойти на диалог с социалистами, но с условиями. А 4 марта состоялся первый раунд переговоров между рабочими группами ПСРМ и ДПМ. В основу соглашения о формировании коалиции между ними может лечь тот план, который ранее был заключен между социалистами и блоком ACUM.

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