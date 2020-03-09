Депутаты Pro Moldova просят КС уточнить полномочия президента

КИШИНЕВ, 9 мар – Sputnik. Члены парламентской группы Pro Moldova обратились в Конституционный суд Молдовы за разъяснениями, каковы полномочия президента страны в области внешней политики государства.

Обращение в КС направили семеро бывших демократов - Андриан Канду, Сергей Сырбу, Владимир Чеботарь, Корнелиу Падневич, Элеонора Граур, Григорий Репещук, Георге Брашовски.

В частности, парламентарии просят дать толкование по статьям 77 "Президент Республики Молдова - глава государства" и 86 "Полномочия в области внешней политики" в сочетании со статьями 2 "Суверенитет и государственная власть", 6 "Разделение и взаимодействие властей", 96 "Роль правительства" и 101 "Премьер-министр" в Конституции страны.

"Обязан ли глава государства соблюдать конституционные / законные положения, которые касаются исполнения полномочий в области внешней политики, определенные в Конституции и действующем законодательстве", - сказано в тексте запроса.

Депутаты задаются вопросом какова роль главы государства в системе публичной власти в свете последних конституционных изменений, учитывая форму и режим власти в Молдове, в частности в контексте необходимости разделения власти. Также они интересуются, предоставляет ли статус главы государства, предусмотренный в статье 77 Конституции, право президенту предпринимать какие-либо действия по собственному усмотрению, в том числе, в области внешней политики без того, чтобы учитывать мнение парламента. Законодателей волнует и то, может ли глава республики заменить правительство и премьера в полномочиях по реализации внешней политики государства.

Семеро депутатов ранее объявили о своем выходе из фракции ДПМ и партии. Бывший спикер Канду заявил, что новая парламентская группа будет поддерживать инициативы блока ACUM.

Президент Молдовы Игорь Додон неоднократно заявлял о необходимости сбалансированной внешней политикой. "Это значит, что и с Евросоюзом мы сохраняем Соглашение об ассоциации, и в СНГ сохраняем членство, и что мы наблюдатели в ЕАЭС", - отметил Додон в одном из недавних видеообращений к гражданам. Глава государства добавил, что желание определенных представителей власти принять декларацию о европейском курсе или о чем-то еще, кажется ему неправильным.

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