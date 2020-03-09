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Ион Кику

Переговоры между ПСРМ и ДПМ: готов ли Кику уступить пост премьера

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200309/29470663/peregovory-mezhdu-psrm-pdm-gotov-chicu-ustupit-post-moldavskogo-premera.html

Глава кабмина подчеркнул, что пока преждевременно говорить о том, какие изменения могут произойти в правительстве с учетом переговоров между молдавскими социалистами и демократами.

КИШИНЕВ, 9 мар – Sputnik. Молдавский премьер Ион Кику рассказал, что по итогам переговоров о формировании коалиции между Партией социалистов и Демпартией правительство страны ждет несколько вариантов развития событий – могут заменить нескольких министров, а могут и весь состав. Об этом он заявил в интервью одному из местных телеканалов.

Отвечая на вопрос, готов ли он уступить поста премьера, Кику отметил, что исполнительная власть назначается парламентом.

"Сейчас идут обсуждения между двумя политическими силами для формирования коалиции. Там можно ожидать любой результат – часть правительства, весь кабинет министров. Понятно, если меняют премьера, то все правительство уходит. На данном этапе у меня не такой информации", - сказал Кику.

Заседание парламента РМ.
© Sputnik / Rodion Proca
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По его словам, первоначально "политформирования должны договориться по принципиальным вопросами, заключить соглашение".

И лишь потом договориться "с этим премьером или с тем".

"Когда эта договоренность будет, мы узнаем и посмотрим. Я готов к любому сценарию", - отметил Кику.

Премьер подчеркнул, что пока преждевременно говорить о том, какие изменения могут произойти в составе правительства.

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"Там, насколько я знаю, до распределения министерств еще не дошло. Там еще обсуждают принципы и ценности", - заявил Кику. 

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Республиканский совет Партии социалистов Республики Молдова принял 3 марта решение начать переговоры о создании коалиции с Демпартией. Демократы согласились пойти на диалог с социалистами, но с условиями. А 4 марта состоялся первый раунд переговоров между рабочими группами ПСРМ и ДПМ. В основу соглашения о формировании коалиции между ними может лечь тот план, который ранее был заключен между социалистами и блоком ACUM.

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