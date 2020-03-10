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Заседание Парламента, архивное фото.

Жесткие перепалки в парламенте - прозвучала угроза физической расправы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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96630
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200310/29475084/zhestkie-perepalki-v-parlamente-ugroza-fizicheskoy-raspravy.html

В начале пленарного заседания парламента Молдовы ситуация была "жаркой" - депутат Октавиан Цыку пригрозил своему коллеге Василию Боле, выступавшему с центральной трибуны, что "исключит зубы изо рта", если самого Цыку выведут из комиссии, не сообщив ему об этом.

КИШИНЕВ, 10 мар - Sputnik. Пленарное заседание парламента Молдовы началось с обмена едкими репликами. Депутат Октавиан Цыку заявил парламентарию Василию Боле, что "оставит его без зубов". Причиной стало исключение Цыку из списка членов парламентской ассамблеи Молдовы и Польши. По словам исключенного депутата, ему даже не сообщили, что он впредь не будет являться членом указанной комиссии.

"Насколько я помню, я был членом молдавско-польской парламентской ассамблеи, теперь вижу, что меня нет в этом списке. Хочу уточнить, кто решил вывести меня из состава?", - спросил Цыку у Боли. 

Депутат-социалист сдержанно парировал своему коллеге и в дипломатической манере объяснил, почему Цыку был исключен из списка. 

Депутаты на заседании парламента.
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"В конце минувшего года были приняты поправки в решение парламента №71. По составу большинства делегаций, к сожалению, решили, что в них будут представлены депутаты, исходя из предложений, которые выдвигают парламентские фракции. В некоторых делегациях, в том числе молдавско-польской, было представлено гораздо больше депутатов, чем возможно по квоте", - объяснил Боля. 

Цыку в ироничной форме поблагодарил докладчика и пригрозил ему "исключить зубы изо рта", уточнив, однако, при этом, что пошутил. 

"Благодарю вас за такие усилия, вы постарались. Оцениваю уважение ко мне, в целом. Я просто хотел дать коллегиальный совет. Меня просто даже не спросили, не посоветовались со мной. Боже вас упаси делать такое впредь. За такое я могу "исключить" зубы изо рта. Уважайте депутатов", - ответил Цыку. 

Во вторник проходит пленарное заседание парламента Молдовы. На повестке дня - восемь законопроектов, которые не были обсуждены и приняты на прошлом заседании, поскольку в зале не было кворума. Во вторник депутаты уже успели проголосовать по поправкам в закон о Высшем совете магистратуры и принять поправки, касающиеся изменений в составах парламентских комиссий и международных группах депутатов.

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Теги:
Василе Боля, заседание, парламент


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