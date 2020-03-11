Придет ли генпрокурор Молдовы в парламент: что заявил один из депутатов

В кулуарах молдавского парламента ходят слухи, что генеральный прокурор страны может прийти на одно из заседаний.

КИШИНЕВ, 11 мар – Sputnik. Глава юридической комиссии парламента, депутат-социалист Василий Боля заявил в комментарии Sputnik Молдова, что генеральный прокурор страны Александр Стояногло может прийти в парламенте в связи с несколькими резонансными делами.

При этом депутат уточнил, что ему не известен рабочий график руководителя Генпрокуратуры.

"Слышал, что генеральный прокурор может прийти в парламент. Возможно, это связано с резонансными делами, по которым работает прокуратура и по которым должна представить отчет, чтобы общество знало, что дела продвигаются в этом направлении", - сказал Боля.

На вопрос о том, связан ли возможный визит генпрокурора в парламент с деятельностью некоторых депутатов, собеседник отметил, что ему это не известно. "Но в кулуарах говорят о том, что он может прийти с ходатайствами или информацией, не знаю", - добавил парламентарий.

Ранее в ряде местных СМИ появилась информация о том, что Стояногло может прийти в парламент на этой неделе и потребовать снять неприкосновенность с ряда депутатов.

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