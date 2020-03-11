Приднестровье посетила комиссар Совета Европы по правам человека

ТИРАСПОЛЬ, 11 мар – Sputnik. В Левобережье с ознакомительной миссией прибыла комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович. Она встретилась с лидером региона Вадимом Красносельским и главным переговорщиком от Тирасполя Виталием Игнатьевым.
"Приднестровцы приветствуют такую заинтересованность и прислушиваются к мнению и рекомендациям специалистов", - отметил Красносельский.
Миятович обозначила, что в ходе нынешнего визита в Приднестровье сосредоточит внимание на вопросах, связанных с защитой прав наиболее уязвимых, по ее мнению, слоев населения – детей, женщин, людей с ограниченными возможностями, а также на таких аспектах, как право на жилье и здравоохранение.
Сербский правозащитник занимает пост еврокомиссара с начала 2018 года. Институт как таковой существует с 1999 года.
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