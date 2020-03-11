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Памятник Ленину в Тирасполе. Архивное фото

Приднестровье посетила комиссар Совета Европы по правам человека

© Sputnik /
Политика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200311/29494099/pridnestrove-posetila-komissar-soveta-evropy-po-pravam-cheloveka.html

Во время визита она встретилась с лидером Приднестровья и главным переговорщиком от Тирасполя в процессе урегулирования конфликта между двумя берегами Днестра.

ТИРАСПОЛЬ, 11 мар – Sputnik. В Левобережье с ознакомительной миссией прибыла комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович. Она встретилась с лидером региона Вадимом Красносельским и главным переговорщиком от Тирасполя Виталием Игнатьевым.

"Приднестровцы приветствуют такую заинтересованность и прислушиваются к мнению и рекомендациям специалистов", - отметил Красносельский.

Тирасполь.
© Sputnik / Ирина Ляхова
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Как сообщили в пресс-службе приднестровского лидера, европейский омбудсмен отметила, что основной принцип ее служебной деятельности заключается в том, что она является Комиссаром по правам человека для всех людей, независимо от политических аспектов и места проживания граждан.

Миятович обозначила, что в ходе нынешнего визита в Приднестровье сосредоточит внимание на вопросах, связанных с защитой прав наиболее уязвимых, по ее мнению, слоев населения – детей, женщин, людей с ограниченными возможностями, а также на таких аспектах, как право на жилье и здравоохранение.

Сербский правозащитник занимает пост еврокомиссара с начала 2018 года. Институт как таковой существует с 1999 года.

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Теги:
Виталий Игнатьев, Вадим Красносельский, права человека, Совет Европы, комиссар, Приднестровье


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