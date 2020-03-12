Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан находится с визитом в Кишиневе - фото

В делегацию, прибывшую в Молдову вместе с главой венгерского кабмина, входят крупнейшие инвесторы, которые рассматривают возможность инвестиций в экономику Молдовы.

КИШИНЕВ, 12 мар - Sputnik. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в четверг в Кишинев с официальным визитом. Президент Молдовы Игорь Додон подчеркнул важность этого визита главы кабинета министров Венгрии, заявил, что с него начинается новый этап в стратегическом партнерстве между двумя государствами.

© Sputnik / Miroslav Rotari Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Молдову.

"Важную часть этого визита представляет экономический аспект, хочу отметить, что Орбан прибыл с внушительной группой экономических агентов, которые готовы инвестировать средства в экономику Республики Молдова", - заявлял глава государства накануне визита в Кишинев главы кабмина Венгрии.

© Sputnik / Miroslav Rotari Вместе с делегацией правительства Венгрии в Кишинев прибыли бизнесмены, готовые инвестировать средства в развитие экономики Молдовы.

Более того, для поддержки в открытии собственного бизнеса правительства Венгрии выделило инвесторам кредит в 100 миллионов евро для тех бизнесменов, которые захотят развивать собственное дело не территории республики.

Центр Кишинева с утра перекрыт. Как сообщили в Инспекторате по патрулированию, движение будет ограничено до 17:00 четверга. Соответствующие меры приняты в связи с приездом в Молдову венгерской правительственной делегации.

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