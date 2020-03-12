Молдова и Венгрия – сотрудничество вышло на стратегический уровень

Глава молдавского кабмина Ион Кику и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поставили свои подписи под декларацией о стратегическом партнерстве двух стран.

КИШИНЕВ, 12 мар – Sputnik. Премьер-министр РМ Ион Кику выразил признательность главе венгерского правительства Виктору Орбану за поддержку, оказываемую Будапештом Молдове.

Орбан прибыл в четверг с официальным визитом в молдавскую столицу. Помимо переговоров с руководством республики, он примет участие в работе двустороннего форума предпринимателей Молдова - Венгрия, который состоится во Дворце республики.

Молдавский премьер охарактеризовал политические отношения Кишинева и Будапешта, как отличные, а процесс двухстороннего экономического сотрудничества назвал динамично-развивающимся.

"Сейчас торговые отношения с Венгрией успешно развиваются, но их необходимо интенсифицировать. Венгрия является 13-м по объему взаимной торговли партнером Молдовы. Однако, в наших общих интересах расширять объемы взаимного товарооборота", - отметил Кику.

© Sputnik / Miroslav Rotari Премьер-министр Молдовы Ион Кику.

Кику подчеркнул, что Венгрия находится в топе государств, которые наиболее активно приходят на молдавский рынок с инвестициями, официальный Кишинев не может не приветствовать такое сотрудничество.

"Дискуссия с премьер-министром Венгрии была конструктивной, нам удалось обсудить конкретный, прагматический подход к развитию торгово-экономических отношений двух стран. На данном этапе отношения между нашими государствами развиваются в атмосфере доверия, солидарности, взаимной поддержки, в духе стратегического партнерства", - заявил Кику.

Ранее сообщалось, что Венгрия готова предоставить кредит в 100 миллионов евро новым инвесторам, которые начнут реализовывать экономические проекты на территории Молдовы. Молдавский премьер отметил, что о намерении сотрудничать с Молдовой заявили 30 венгерских предприятий.

"Мы благодарны за кредит в 100 миллионов евро – средства, которые позволят наращивать сотрудничество между предпринимателями из Молдовы и Венгрии, привлечь в нашу страну массовые инвестиции. Я приветствую в Кишиневе делегацию деловых людей, которые прибыли с премьер-министром Орбаном, они представляют более 30 венгерских компаний", - подчеркнул Кику. © Sputnik / Osmatesco Михэеш: если падет правительство Кику, начнется политический хаос

В свою очередь, глава кабинета министров Венгрии заявил, что двухсторонние отношения с Молдовой всегда были дружественными и в их истории не было ни одного момента, когда бы они ухудшались.

"Сейчас на уровне Венгрии и всего Европейского Союза существует интерес стратегического партнерства с Республикой Молдова. Помимо Соглашения об ассоциации, безвизового режима, есть другие возможности для сотрудничества Молдовы с ЕС, и Венгрия поможет вашей стране в этом", - сказал Орбан.

Премьер-министр Венгрии отметил, что, находясь в составе Европейского Союза, стране очень сложно настаивать на соблюдении национальных интересов. Однако это возможно, и правительство Венгрии готово поделиться таким опытом с Молдовой, добавил премьер.

© Sputnik / Miroslav Rotari Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Стратегическое партнерство с Молдовой предусматривает кооперацию на дипломатическом уровне. Нам также предстоит расширять наши экономические отношения. Более детально удастся об этом поговорить на заседании межгосударственной комиссии, которое состоится в мае", - отметил Орбан.

Глава венгерского кабмина поблагодарил правительство Молдовы за возможность прихода в республику инвесторов, действующих в банковском и фармакологическом секторах. Орбан выразил готовность сотрудничать с молдавскими партнерами и в отрасли сельского хозяйства, а также не исключил возможность создания в Кишиневе венгерско-молдавского учреждения образования.

Премьеры подписали декларации о стратегическом партнерстве двух стран.

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