Закулисье дискуссий о коалиции между ПСРМ и ДПМ: позиции и подробности

Молдавские социалисты и демократы обсуждают возможность формирования парламентского большинства. О том, на каком этапе сейчас находятся дискуссии между политформированиями - читайте в обзоре Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 13 мар – Sputnik. Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и Демпартия продолжают дискуссии по созданию парламентского большинства. Уже совсем скоро переговорщики официально заявят, к чему они, все-таки, пришли - оформлению официального союза или их отношения останутся прежними. О том, какие вопросы сейчас обсуждают переговорщики, а также о том, когда стороны примут решение, читайте в обзоре Sputnik Молдова.

Президент об условиях коалиции ПСРМ с ДПМ

Молдавский президент Игорь Додон подчеркнул, что коалиция возможна, но на определенных условиях.

"Мы не пойдем на те же условия, что в коалиции с блоком ACUM. Тогда мы им отдали должность премьера и практически полностью правительство. Этого не произойдет. Премьером остается Ион Кику, спикером парламента – Зинаида Гречаная", - отметил Додон.

Глава государства признал, что сейчас обсуждается возможность передачи некоторых министерств в ответственность Демократической партии.

"В этом и состоит смысл коалиции и альянс. Какие министры? Кто именно? Все кандидатуры будут обсуждаться с нами, и мы будем принимать решение, подходят они для команды премьера Кику или нет", - подчеркнул Додон, добавив, что переговоры по министерствам сейчас ведутся.

Он рассказал, что на данном этапе переговорщики практически разобрались со всем, что касается внутренней политики, то есть, как будет работать возможная коалиция. "Определились и какой будет внешняя политика. Здесь хочу четко обозначить, что внешняя политика правительства, даже если сформируют коалицию, будет взвешенной. Это пропишут в коалиционном соглашении", - сообщил президент.

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Как пояснил Додон, это означает, что Молдова будет сохранять дружеские отношения и с Западом, и с Востоком. "Все соглашения действуют. Мы не будем дружить с кем-то против кого-то. Мы не будет дружить с Америкой и Европой против России и наоборот. Это принципиальная позиция моя и Партии социалистов", - сказал президент.

Он отметил, что, скорее всего, переговоры между социалистами и демократами на этой неделе не закончатся. "Завершатся они на следующей неделе или нет, посмотрим, все зависит от того, как будем справляться с коронавирусом, исходя из общей ситуации", - заключил президент.

Как могут распределиться министерства

По данным некоторых источников, обсуждается, что Олег Цуля может возглавить министерство иностранных дел и евроинтеграции, Сергей Рэйлян – Минэкономики, Нелли Березовская – министерство образования, науки и исследований, а экс-глава Генерального инспектората полиции Александр Пынзарь – Минобороны.

Вице-председатель Демпартии, депутат Евгений Никифорчук отметил в комментарии Sputnik Молдова, что в ближайшее время ДПМ озвучит, к каким соглашениям они пришли в дискуссиях с ПСРМ.

"По всем деталям надо поставить точки над "i", чтобы не возвращаться к дополнительным дискуссиям. Проводятся подробные обсуждения по поводу разделения зон ответственности по четырем министерствам и нескольким агентствам", - сказал Никифорчук.

Как отметил демократ, если стороны подпишут этот документ, то он будет действовать три года.

Переговоры между ПСРМ и ДПМ

Республиканский совет Партии социалистов Республики Молдова принял 3 марта решение начать переговоры о создании коалиции с Демпартией. Демократы согласились пойти на диалог с социалистами, но с условиями.

Уже 4 марта состоялся первый раунд переговоров между рабочими группами ПСРМ и ДПМ. В основу соглашения о формировании коалиции между ними может лечь тот план, который ранее был заключен между социалистами и блоком ACUM.

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В среду, 11 марта, состоялся очередной раунд дискуссий между социалистами и демократами. Стороны посвятили переговоры в большей степени внутренней политике, а также мерам, которые должны предпринять правительство и парламентское большинство для улучшения качества жизни граждан Молдовы. Кроме того, они обсудили и различные аспекты соглашения по внешней политике и пришли к выводу о необходимости сохранения сбалансированной, мультивекторной внешней политики. В этом смысле особое внимание было уделено важности внедрения Соглашения об Ассоциации с ЕС.

В ближайшие дни, как заявили в пресс-службе ПСРМ, состоится очередное заседание переговорщиков.

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