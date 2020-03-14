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Вопрос стоит "или-или": Додон о политических сценариях для Молдовы

© Sputnik / Александр Демьянчук
Политика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200314/29529402/vopros-stoit-ili-ili-dodon-rasskazal-o-politicheskikh-stsenariyakh-dlya-moldovy.html

Глава государства поделился своем видением внутриполитической перспективы и вариантов развития событий.

КИШИНЕВ, 14 мар - Sputnik. Любое правительство, насколько профессиональным оно бы ни являлось, не может долго существовать в условиях, когда нет парламентского большинства, поскольку ответственность за некоторые принятые политические решения должны брать на себя политические партии, а не кабмин. Об этом заявил президент страны Игорь Додон, выступая на одном из частных телеканалов. 

"На сегодняшний день есть два сценария - либо это будет коалиция в парламенте, либо - досрочные выборы. Других вариантов нет", - подчеркнул Додон. 

Глава государства сообщил, что вариант работы технократического правительства во главе с Ионом Кику в условиях, когда нет правящего большинства, рассматривался. Однако при сложившейся политической конъюнктуре такой вариант невозможен, поскольку любой законопроект, который предложит правительство, может быть отклонен, голосов 36 депутатов-социалистов явно не хватит для его принятия. 

Выборы. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Досрочные парламентские выборы означают 6-7 месяцев полного хаоса в стране. Это и период предвыборной кампании, и два-три месяца после нее, когда будут проводиться консультации по формированию правящей коалиции. Таким образом, стабильное правительство страна получит лишь через год", - отметил Додон. 

Он также уточнил, что на проведение досрочной кампании по выборам в парламент необходимо 70-80 миллионов леев. Глава государства уверен, что в сложившихся обстоятельствах молдавское общество не может себе позволить такую роскошь, как и год фактической политической неопределенности.

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Теги:
досрочные выборы, парламент, большинство, Додон


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