Молдавские социалисты и демократы подписали соглашение о создании коалиции

КИШИНЕВ, 16 мар - Sputnik. Глава Партии социалистов Республики Молдова Зинаида Гречаная и лидер Демпартии Павел Филип подписали соглашение о создании парламентского большинства.

"Сегодня, возможно, мы присутствуем при историческом событии. После многочисленных дискуссий и переговоров мы пришли к соглашению между ПРСМ и ДПМ по подписанию договора о коалиции и формированию парламентского большинства", - сказала Гречаная.

По ее словам, депутаты обеих фракций подписали данный документ.

"Мы решили подать руку помощи в этот сложный момент и участвовать в акте правления, — заявил председатель Демократической партии Павел Филип перед подписанием соглашения. — Мы разделим ответственность, у нас есть профессиональные, опытные люди. Роль ДПМ ясна - обеспечить выполнение положений соглашения об ассоциации Молдовы с ЕС, территориальную целостность страны, энергетическую безопасность, продолжить стратегическое партнерство с соседями".

Переговоры между ПСРМ и ДПМ

Республиканский совет Партии социалистов Республики Молдова принял 3 марта решение начать переговоры о создании коалиции с Демпартией. Демократы согласились пойти на диалог с социалистами, но с условиями.

Уже 4 марта состоялся первый раунд переговоров между рабочими группами ПСРМ и ДПМ. В основу соглашения о формировании коалиции между ними может лечь тот план, который ранее был заключен между социалистами и блоком ACUM.

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В среду, 11 марта, состоялся очередной раунд дискуссий между социалистами и демократами. Стороны посвятили переговоры в большей степени внутренней политике, а также мерам, которые должны предпринять правительство и парламентское большинство для улучшения качества жизни граждан Молдовы. Кроме того, они обсудили и различные аспекты соглашения по внешней политике и пришли к выводу о необходимости сохранения сбалансированной, мультивекторной внешней политики. В этом смысле особое внимание было уделено важности внедрения Соглашения об Ассоциации с ЕС.

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