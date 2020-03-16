Коалиция социалистов и демократов: кого заменят в правительстве Кику

Распределили поровну: по итогам соглашения ДПМ и ПСРМ о формировании нового парламентского большинства демократам отойдут четыре министерства и пост вице-премьера по реинтеграции, а социалистам – пять министерских кресел.

КИШИНЕВ, 16 мар - Sputnik. Представители Демократической партии Молдовы возглавят министерство иностранных дел и евроинтеграции, Минэкономики, Минобразования, а также Минобороны. Кроме того, ДПМ отойдет должность вице-премьера по реинтеграции. Это следует из соглашения о создании парламентского большинства, которые социалисты и демократы подписали в понедельник.

Таким образом, ДПМ представят главе государства и премьеру следующие кандидатуры: Кристина Лестник будет выдвинута на должность вице-премьера по реинтеграции, Александр Пынзарь – на должность главы Минобороны, Игорь Шаров - министра образования, культуры и исследований, Олег Цуля - главы МИДЕИ, а Серджиу Райлян - министра экономики и инфраструктуры.

А за социалистами останутся следующие министерства: Минфин, Минюст, министерство здравоохранения, труда и соцзащиты, министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, а также МВД.

Социалисты и демократы подписали соглашение о формировании нового парламентского большинства в понедельник.

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