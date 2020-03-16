Новые члены правительства Молдовы от Демпартии приведены к присяге

Не прошло и часа: новые министры - демкораты, приняли присягу буквально сразу после того, как ДПМ и ПСРМ подписали соглашение о формировании коалиции.

КИШИНЕВ, 16 мар - Sputnik. Новые члены правительства Молдовы приняли присягу в понедельник, после того, как молдавские социалисты и демократы подписали соглашение о создании парламентского большинства.

Представители Демократической партии Молдовы возглавят министерство иностранных дел и евроинтеграции, Минэкономики, Минобразования, а также Минобороны. Кроме того, ДПМ отойдет должность вице-премьера по реинтеграции.

На посту главы внешнеполитичсекого ведомства Аурела Чокоя заменил Олег Цуля. Министра обороны Виктора Гайчука сменил бывший руководитель Генинспектората полиции МВД Молдовы Александр Пынзарь. Минобразования возглавил вместо Корнелиу Поповича Игорь Шаров. Серджиу Райлян заменил на посту министра экономики Анатола Усатого. А Кристина Лесник вернулась в бюро реинтеграции вместо Александру Фленкя.

За социалистами останутся следующие министерства: финансов, юстиции; здравоохранения, труда и соцзащиты; сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, а также МВД.

По словам президента Игоря Додона в понедельник, наконец, была сформирована социал-демократическая платформа "За Молдову".

"С сегодняшнего дня у нас есть профессиональное, технократическое государство, которое пользуется политической поддержкой парламентского большинства – 58 депутатами. Это поможет правительственной команде работать еще эффективней", - заявил Додон.

С другой стороны, премьер-министр Ион Кику отметил, что хоть кабмин уже и пользуется поддержкой парламента, он продолжит оставаться технократическим.

"Это важное событие. Правительство наконец получило полную политическую поддержку со стороны парламентского большинства. Тем не менее, это правительство остаётся технократическим, работающим для улучшения качества жизни людей", - заявил Кику.

Таким образом, свои должности сохранили глава МВД Павел Войку, глава Минсельхоза Ион Пержу, министр финансов Сергей Пушкуца, глава Минюста Фадей Нагачевский, а также глава Минздрава Виорик Думбрэвяну.

Социалисты и демократы подписали соглашение о формировании нового парламентского большинства в понедельник.

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