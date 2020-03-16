Из советников президента в министры и обратно: Додон подписал ряд указов

По итогам соглашения ДПМ и ПСРМ о формировании нового парламентского большинства демократам достались пять кресел в правительстве Иона Кику, таким образом некоторые министры от социалистов лишились своих постов в кабмине.

КИШИНЕВ, 16 мар - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон подписал указы о назначении трех советников главы республики. Речь идет о теперь уже бывших министрах. Однако все трое ранее входили в аппарат президента в качестве советников.

"Это Корнелиу Попович, советник по образованию, культуре и исследованиям; Аурелиу Чокой, советник по внешней политике, и Виктор Гайчук, советник по обороне и национальной безопасности, секретарь Высшего совета безопасности. Поблагодарил всех за работу в должностях министров и поздравил с возвращением в президентскую команду", - отметил Додон.

Глава республики выразил уверенность в том, что они приложат максимум усилий для успешного выполнения возложенных на них обязанностей.

По итогам соглашения ДПМ и ПСРМ о формировании нового парламентского большинства демократам достались пять кресел в правительстве Иона Кику. У социалистов остались тоже пять.

На посту главы внешнеполитичсекого ведомства страны Аурела Чокоя заменил Олег Цуля. Министра обороны Виктора Гайчука сменил бывший руководитель Генинспектората полиции МВД Молдовы Александр Пынзарь. Минобразования возглавил вместо Корнелиу Поповича Игорь Шаров. Сергей Рэйлян заменил на посту министра экономики Анатола Усатого. А Кристина Лесник вернулась в бюро реинтеграции вместо Александру Фленкя.

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