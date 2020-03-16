Кто кого победил на парламентских выборах в Хынчештах

У прошедшего в воскресенье электорального экзерсиса в округе №38 существует не одно, а сразу три политических измерения. И, соответственно, результатов оказалось тоже несколько.

С точки зрения чисто изрирательной, победил представитель социалистов Штефан Гацкан. Он набрал 5539 голосов в одномандатном округе, оставив далеко за флагом ближайшего конкурента — выдвиженку партии "Действие и солидарность" (PAS), экс-министра юстиции Олесю Стамате, которая набрала 4554 голоса, почти на тысячу меньше.

Коалиция ПСРМ-ДПМ ничего не потеряла, но и не приобрела

Во-первых, в политическом смысле победа Гацкана — наименее значимый результат. Итоги выборов в Хынчештах никак не повлияют на общую политическую ситуацию.

До объявления вакантным места депутата по округу №38 его занимал избранный от Демократической партии (ДПМ) Александр Ботнарь. Теперь "хынчештский" мандат перешел к Партии социалистов (ПСРМ), и их фракция составит 37 депутатов.

Один дополнительный мандат не усилит позицию доминирующей в коалиции ПСРМ. Не девальвируется от потери мандата и ценность голосов ДПМ.

Вместе с тем, победа в Хынчештах не ослабила угрозу коалиционному правительству, которую несет в себе оппозиция, парламентская группа Pro Moldova в возможном альянсе с правыми.

В общей коалиционной копилке вместе с 22 депутатами фракции ДПМ находятся 59 мандатов. Девять депутатов, отделяющих коалицию от потери большинства в парламенте — серьезная защита, однако непробиваемой ее назвать трудно.

Испортивший лучшие годы жизни

Во-вторых, Майя Санду на выборах одержала оглушительную моральную победу над Андреем Нэстасе. Если бы они были супругами, а выборы — семейной ссорой из-за выбора дивана в гостиную, то сейчас Нэстасе был бы совершенно уничтожен, подавлен и размазан по паркету.

Напомним вкратце интригу, которая предшествовала выборам в округе №38.

Бывшие союзники по блоку ACUM долго рассуждали о необходимости выдвинуть единого кандидата. Однако с заявлениями выходили сепаратно и апеллировали не столько друг к другу, сколько к публике (что лишь подчеркивает аналогию с семейной ссорой).

Внезапно Майя Санду, будто устав от бессмысленного, на ее взгляд, спора, сделала решительный шаг. Официальным кандидатом от PAS была объявлена Олеся Стамате. Однако с этим был решительно не согласен другой претендент, Георге Кобзак. Ранее он уже баллотировался в этом округе и рассчитывал на вторую попытку. Состоялось генеральное выяснение отношений, после чего Кобзак объявил о разрыве отношений с PAS и зарегистрировался на выборах как независимый кандидат.

В ответ Санду выступила с призывом к правым силам не лить воду на мельницу "раскольников", а консолидироваться и в едином порыве поддержать сильного кандидата от PAS, Олесю Стамате.

И вот тут бы Андрею Нэстасе и согласиться, как это делают опытные мужья в настоящих семейных конфликтах. Или хотя бы промолчать. Но, видимо, глубока оказалась нанесенная рана. Нэстасе от лица "Платформы DA" (PPDA) публично поддержал Георге Кобзака. И это был роковой для него шаг.

Кобзак занял на выборах лишь четвертое место, собрав 1792 голоса избирателей и уступив даже кандидату от ДПМ, который изначально не числился в фаворитах гонки. Но истинная суть драмы в том, что именно этих голосов не хватило Олесе Стамате для победы над кандидатом от ПСРМ.

Получается, права была Майя Санду, которая указывала, что Кобзак не имеет шансов на победу и лишь оттянет голоса у Стамате. А вот Андрей Нэстасе, соответственно, глубоко неправ. Оторвался от реальности, пошел на поводу у личных амбиций, отказался принять очевидные факты, порушил единый фронт и завалил все дело.

Кстати, в официальном коммюнике по итогам выборов в округе №38 Майя Санду ни словом не обмолвилась о роли, которую сыграл Андрей Нэстасе в провале кандидата от правых. Как это часто бывает в похожих случаях, красноречивое женское молчание прозвучало оглушительнее, чем самое громкое торжество.

Санду даже не стала оспаривать результаты выборов, хотя весь день 15 марта депутаты фракции PAS рапортовали об "организованном подвозе к участкам" и "подкупе избирателей". Похоже, главный для нее результат был и так успешно достигнут.

Всем, и в особенности внешним партнерам, стало ясно, что лидер PPDA наколол дров и проштрафился. Это делает еще более сомнительными шансы Андрея Нэстасе на предстоящих президентских выборах 2020 года.

Как улучшить карму

В третьих, в ходе всей предвыборной кампании в Хынчештах обе прозападные партии осторожно прощупывали и тему выдвижения единого кандидата в президентской гонке 2020 года.

Майя Санду, считая себя безусловным лидером, всем видом и уклончивыми комментариями давала понять, что обсуждать тут нечего. Андрей Нэстасе, напротив, полагал, что обсуждать очень даже есть, чего, и форсировал тему "внепартийного кандидата", — глухо возмущаясь позицией некоторых, возомнивших о себе, не будем показывать пальцем.

Вопрос, при очевидном противлении сторон, быстро перешел в фазу "у кого первым сдадут нервы". Кто объявит о выдвижении сепаратного претендента, тот и проиграл.

Нервы не выдержали у Андрея Нэстасе. Председатель PPDA первым заявил, что выдвинет свою кандидатуру на выборах президента.

Уже одного этого было достаточно, чтобы заявить о победе Майи Санду в гонке на приз симпатий западных доноров политического процесса в Молдове.

Однако последний гвоздь в крышку гроба со сценарием, предложенным Нэстасе, вбили именно выборы в одномандатном округе №38.

Теперь лидер PPDA официально обладает статусом "политический эгоист года".

Очевидно, что на выборах главы государства, с репутацией политика, дробящего ядерный электорат правых, он не будет пользоваться никакой поддержкой. Все, что теперь может сделать Нэстасе, чтобы улучшить свою карму — это отказаться от участия в президентской гонке, не дожидаясь вероятного второго тура.

Но побудить его к такому отказу сможет только сильный внешний фактор. Внутренних резервов для такого жертвенного шага, как показала практика, у Нэстасе явно недостаточно. А значит, и вмешательство Запада в президентскую кампанию 2020 года, можно сказать, уже запрограммировано.

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