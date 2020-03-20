За кулисами правительства: как ДПМ и ПСРМ поделят власть после выборов  

КИШИНЕВ, 20 мар - Sputnik. Демократы могут выдвинуть на президентские выборы своего кандидата. Даже если он не выиграет, но будет иметь хороший рейтинг, то партия может заполучить еще некоторые государственные должности, заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова депутат от ДМП Ион Леукэ.
По его словам, младшие партнеры по коалиции подведут итоги работы с социалистами и решат, станут ли они выдвигать своего кандидата на предстоящие президентские выборы.
Также депутат отметил, что демократы не станут атаковать ПСРМ, предвыборная кампания будет корректной. А после выборов, как уточнил собеседник, ДМП намерена взять на себя еще больше ответственности и продолжить работу над начатыми проектами.
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Леукэ отверг утверждения, что решение создать коалицию принимали, исходя из того, станет ли кто-то поддерживать определенного кандидата на выборах или нет.
"Но это не так, в договоре нет такого. Мы считаем, что любой лидер партии имеет право баллотироваться, а если один кандидат выиграет выборы, то другой претендент - партнер по коалиции сможет вернуться на другую государственную должность", - пояснил Леукэ.
Демократ отметил, что лидерам партии еще предстоит обдумать будет ли у этого политического формирования свой кандидат на президентских выборах.
"Считаю, что каждая серьезная партия не упустит возможности проверить свои силы и электорат на голосовании. Важно не атаковать друг друга, добиться достойной предвыборной кампании, а после выборов ДПМ возьмет на себя больше в плане управления страной", - уточнил Леукэ.
Подписанное соглашение между социалистами и демократами предусматривает, что после оглашения результатов президентских выборов к партии демократов вернется одна из ключевых государственных должностей: будь то кресло премьер-министра или же председателя парламента.
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