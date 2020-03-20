21:25 20 Марта 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.23
  • USD17.88
  • RUB0.22
  • RON3.97
  • UAH0.64
Поиск
Ион Леукэ

За кулисами правительства: как ДПМ и ПСРМ поделят власть после выборов  

© Sputnik / Osmatesco
Политика
Получить короткую ссылку
115 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200320/29603543/za-kulisami-pravitelstva-kak-dpm-i-psrm-podelyat-vlast-posle-vyborov.html

Депутат рассказал о стратегии партии демократов: перед президентскими выборами члены формировании намерены подвести итог работы коалиции и решить, выдвигать ли своего кандидата на высшую должность в государстве.

КИШИНЕВ, 20 мар - Sputnik. Демократы могут выдвинуть на президентские выборы своего кандидата. Даже если он не выиграет, но будет иметь хороший рейтинг, то партия может заполучить еще некоторые государственные должности, заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова депутат от ДМП Ион Леукэ.

Парламент Республики Молдова
© Sputnik / Evgheni Panasenko
Молдавские социалисты и демократы подписали соглашение о создании коалиции

По его словам, младшие партнеры по коалиции подведут итоги работы с социалистами и решат, станут ли они выдвигать своего кандидата на предстоящие президентские выборы. 

Также депутат отметил, что демократы не станут атаковать ПСРМ, предвыборная кампания будет корректной. А после выборов, как уточнил собеседник, ДМП намерена взять на себя еще больше ответственности и продолжить работу над начатыми проектами. 

Кто такой новый министр обороны Александр Пынзарь>>>

Леукэ отверг утверждения, что решение создать коалицию принимали, исходя из того, станет ли кто-то поддерживать определенного кандидата на выборах или нет.

"Но это не так, в договоре нет такого. Мы считаем, что любой лидер партии имеет право баллотироваться, а если один кандидат выиграет выборы, то другой претендент - партнер по коалиции сможет вернуться на другую государственную должность", - пояснил Леукэ. 

Демократ отметил, что лидерам партии еще предстоит обдумать будет ли у этого политического формирования свой кандидат на президентских выборах.

Историческое событие
Youtube / Parlamentul Republicii Moldova / Președintele Igor Dodon
"Историческое событие": как изменился состав кабмина Кику менее чем за час

"Считаю, что каждая серьезная партия не упустит возможности проверить свои силы и электорат на голосовании. Важно не атаковать друг друга, добиться достойной предвыборной кампании, а после выборов ДПМ возьмет на себя больше в плане управления страной", - уточнил Леукэ. 

Подписанное соглашение между социалистами и демократами предусматривает, что после оглашения результатов президентских выборов к партии демократов вернется одна из ключевых государственных должностей: будь то кресло премьер-министра или же председателя парламента. 

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Чуря: коалиция социалистов с демократами будет прагматичным союзом
Манастырлы: выгодна ли социалистам коалиция с демократами в парламенте


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Тирасполь живет своей обычной жизнью.
Четвертый день карантина в Тирасполе: картинки с натуры
Студенческое общежитие в Кишиневе закрыто на карантин
Студенческое общежитие в Кишиневе закрыто на карантин - видео
Режим чрезвычайного положения в Молдове
Режим чрезвычайного положения в Молдове: детали

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться