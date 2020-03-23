“Брак по любви или по расчету” – причины создания коалиции ПСРМ-ДПМ

Политический союз во имя создания нового парламентского большинства в стране выглядит довольно интересным, считают молдавские политологи, корреспондент Sputnik Молдова выяснял причины создания коалиции ПСРМ и ДПМ.

КИШИНЕВ, 23 мар – Sputnik. Главным политическим событием для Молдовы стало создание нового парламентского большинства, которое образовали фракции Партии социалистов и Демпартии в высшем законодательном органе республики.

Ряд молдавских политологов при образовании этой коалиции заявляли, что такой шаг был выгодным именно для демократов. Таким образом они продлевают свое пребывание в парламенте, поскольку досрочные выборы привели бы к сокращению численности избранных депутатов по спискам ДПМ.

Другие эксперты склонны утверждать, что именно такое парламентское большинство было более предсказуемым, поскольку демократы занимают политический сегмент «правее центра», а союз с представителями блока ACUM оттолкнул бы на следующих выборах более сдержанную часть их электората.

Политолог и историк Борис Шаповалов заявил в эксклюзивном комментарии для Sputnik Молдова, что основная цель этой коалиции – стабильность в стране. Руководство обеих партий преследует свои интересы, мирясь с доктринальными нестыковками.

"Партия социалистов стремится сохранить власть, в полной мере реализовать обязательства, данные избирателям в ходе президентской кампании Игоря Додона в 2016 году и на последних парламентских выборах. Цель демократов на сегодня – сохранение партии, как парламентской политической силы, очищение политического формирования от "бэкграунда Плахотнюка", - уверен эксперт.

Создание коалиции ПСРМ-ДПМ, по утверждению политолога, следует рассматривать, исходя из понятий "брак по любви" и "брак по расчету". Шаповалов уверен, можно по-разному относиться к этой коалиции, но многие психологи и социологи повторяют истину, ставшую догмой, – "брак по расчету" оказывается намного прочнее.

По мнению Шаповалова, две политические силы, вступившие в новый парламентский союз, прекрасно осознают плюсы и минусы своих позиций, совпадения по идеологическим воззрениям, но знают и о противоречиях, которые ни приемлет ни одна из сторон.

"Именно эти факторы дали им право делать политический расчет на будущее при вступлении в коалицию. По доктрине социалисты являются левоцентристами, а демократы – правоцентристы и прозападники. Но в политической "семье" также следует идти на уступки", - резюмировал Шаповалов.

Создание коалиции двумя партиями – ДПМ и ПСРМ, еще недавно проявлявшими антагонизм, логично не только с точки зрения политических выгод, у этого есть и глубинные причины – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказала политолог Анжела Колацки.

"Как бы ни говорили о том, что в Молдове нет идеологических партий, но и у социалистов, и у демократов - единая идеологическая платформа – социал-демократия. Поэтому при благоприятных обстоятельствах и при необходимости, их альянс довольно логичен", – сказала эксперт.

Сближение социалистов с демократами несколько сдвинуло политические позиции ПСРМ в сторону центризма, а может быть эта политсила и вовсе приобретает черты европейских партий, считает политолог.

"Заключив этот альянс, социалисты смогут приобрести с помощью демократов некий европейский, социал-демократический флер. Ведь демократы являются членами Социнтерна, куда социалисты пытались вступить несколько лет назад, но по каким-то техническим причинам этого не произошло", - объяснила Колацки, отметив, что Социнтерн является солидным объединением, но связать судьбу партии с ним – дело не только престижа.

Республиканский совет Партии социалистов Республики Молдова принял 3 марта решение начать переговоры о создании коалиции с Демпартией. Демократы согласились пойти на диалог с социалистами, но с условиями.

Уже 4 марта состоялся первый раунд переговоров между рабочими группами ПСРМ и ДПМ.

В среду, 11 марта, состоялся очередной раунд дискуссий между социалистами и демократами. Стороны посвятили переговоры в большей степени внутренней политике, а также мерам, которые должны предпринять правительство и парламентское большинство для улучшения качества жизни граждан Молдовы.

Кроме того, они обсудили и различные аспекты соглашения по внешней политике и пришли к выводу о необходимости сохранения сбалансированной, мультивекторной внешней политики.

В итоге 16 марта глава Партии социалистов Республики Молдова Зинаида Гречаная и лидер Демпартии Павел Филип подписали соглашение о создании парламентского большинства.

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