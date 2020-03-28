Политическая перспектива для Молдовы и ее народа - каково она: прогноз

В условиях ЧП на первый план вышел вопрос преодоления кризисной ситуации, но это не повод полностью игнорировать дела партийные и дальнейшее развитие внутреннего и внешнего курса страны, корреспондент Sputnik попытался проанализировать этот вопрос.

КИШИНЕВ, 28 мар - Sputnik. После долгого периода политической неопределенности в Молдове было создано парламентское большинство, состоящая из фракций ПСРМ и ДПМ.

Ряд молдавских политологов при образовании этой коалиции заявляли, что такой шаг был выгодным именно для демократов. Таким образом они продлевают свое пребывание в парламенте, поскольку досрочные выборы привели бы к сокращению численности избранных депутатов по спискам ДПМ.

Другие эксперты склонны утверждать, что именно такое парламентское большинство было более предсказуемым, поскольку демократы занимают политический сегмент "правее центра", а союз с представителями блока ACUM оттолкнул бы на следующих выборах более сдержанную часть их электората.

Однако каким будет внешняя политика и будущее страны, учитывая, что социалисты являются левоцентристами и симпатизируют России, а демократы, наоборот, более тяготеют в сторону Брюсселя и Вашингтона?

Свое мнение о том, что жизненно необходимо для электората и правителей, в комментарии для Sputnik Молдова дал российский политолог, генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

"Будущее Молдовы будет зависеть не только от власти. Если народ хочет перемен к лучшему, хочет, чтобы власть прислушивалась к гражданам, чиновникам и депутатам из вашей республики необходимо вновь внушить, что они наняты простыми людьми на работу. Во внешней политике Молдове не надо шарахаться из стороны в сторону. Надо идти своей, прямой дорогой, иногда "поворачивая" в сторону здравого смысла", — заявил Журавлев.

Эксперт подчеркнул, что нормальным и положительным вариантом для молдавского народа станет страна с сильной экономикой, которую за десятилетие нормальной и конструктивной работы властных органов реально построить.

По мнению Журавлева, свежим глотком воздуха для страны и ее граждан станет полное возвращение молдавской плодоовощной и винодельческой продукции на российский рынок, создание на месте совместных производств с российскими инвесторами и предпринимателями из стран СНГ.

"Это даст республике, ее экономике и населению вздохнуть полной грудью, постепенно создавая рабочие места и повышая уровень жизни рядовых граждан. Более того, наличие постоянных и предсказуемых рынков сбыта породит большие объемы производства сельхозпродукции, что приведет к медленной, но уверенной реанимации всей аграрной отрасли Молдовы", — сказал политолог.

Собеседник настаивает: никто при этом не заставляет власти страны разрывать отношения с Западом и, прежде всего, с Европейским Союзом.

Однако отныне официальный Кишинев должен будет так выстраивать политику с Брюсселем, чтобы там прислушивались к мнению из Молдовы, а не наоборот — брать "под козырек" и исполнять любые директивы, приходящие из "высоких" кабинетов европейского политического истеблишмента. Такой вывод и прогноз для Молдовы сделал авторитетный эксперт.

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