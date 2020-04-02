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Парламент РМ

Что заявили парламентские фракции о пакете законов, принятых правительством

© Sputnik / Cezar Salagor
Политика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200402/29746622/paket-zakonov-prinyatykh-pravitelstvom-iona-kiku-otsenki-mnenia.html

Действия кабмина страны были оценены как корректные и своевременные политическими партиями, а также Всемирной организацией здравоохранения и независимыми экспертами.

КИШИНЕВ, 2 апр — Sputnik. Парламентская фракция Партии социалистов Республики Молдова выражает полную поддержку пакету законов, относительно которых правительство Кику берет на себя ответственность. 

Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой ПСРМ.

Prim-miniștrii Ion Chicu și Viktor Orbán au semnat Declarația Comună pentru Parteneriat Strategic
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Премьер Ион Кику выступит в парламенте: что он представит перед депутатами

Парламентская фракция ПСРМ подтверждает поддержку всех действий правительства Кику в период пандемии коронавируса и экономического кризиса в нашей стране из-за распространения COVID-19. Правительство приняло ряд правильных мер, направленных на поддержку бизнеса и населения Молдовы в период чрезвычайного положения, считают социалисты.

"В этих условиях фракция ПСРМ воспользовалась своим правом не участвовать в сегодняшнем заседании Парламента как политическим способом поддержки мер, предпринятых правительством Кику", - говорится в заявлении.

В заявлении подчеркивается, что действия правительства страны были оценены как корректные и своевременные как Всемирной организацией здравоохранения, так и независимыми экспертами.

В поддержку законов, за которые кабинет министров Кику взял на себя ответственность, выступили также и демократы.

"Демпартия Молдовы поддержит все эти меры, так как необходимо поддержать деловую среду и работников, пострадавших в этот период", - заявил лидер формирования Павел Филип, слова которого процитированы в официальном заявлении ДПМ.

Оппозиция критикует пакет законов, но вотума недоверия выдвигать не будет

Лидер фракции партии "Действие и солидарность" (PAS) в парламенте заявила, что "правительство ввело десятки мер, которые не имеют никакого отношения к борьбе с COVID-19, а некоторые из них серьезно вредят общественным интересам". Лидер парламентской фракции PAS Игорь Гросу оценил неявку на пленарное заседание депутатов от правящей коалиции как "безответственность".

Заседание кабинета министров РМ
© Sputnik / Miroslav Rotari
Оппозиция не будет выдвигать вотум недоверия правительству Кику

Генеральный секретарь партии "Платформа DA" (PPDA) Кирилл Моцпан выступил на брифинге в парламенте с критикой действий правительства, заявив, что под предлогом чрезвычайной ситуации кабинет министров концентрирует власть в своих руках. Вице-председатель PPDA Александр Слусарь также оценил неявку фракций ПСРМ и ДПМ в парламент как "боязнь прийти в парламент за простой процедурой, которая даже не предусматривает дебатов".

Глава фракции партии "Шор" Марина Таубер заявила, что в пакете мер, принятых правительством, содержатся "стерильные и неэффективные меры, которые не окажут влияния на экономику и граждан".

Лидер парламентской группы "Pro Moldova" Андриан Канду на брифинге в парламенте также оценил пакет законов, принятый правительством, как неэффективный, а содержащиеся в нем меры назвал недостаточными.

Вместе с тем оппозиционные силы в парламенте Молдовы заявили, что не собираются выдвигать вотум недоверия правительству Иона Кику в условиях чрезвычайного положения в стране из-за коронавируса нового типа.

Правительство приняло на себя ответственность за пакет антикризисных законов

В парламенте республики в четверг было созвано пленарное заседание, которое не состоялось из-за отсутствия кворума. Ожидалось, что на заседании глава молдавского кабмина Ион Кику представит корректировки в бюджет страны. Пакет законов, за которые правительство взяло на себя ответственность, предусматривают перенаправление 816 миллионов леев для поддержки предпринимателей и других граждан во время режима чрезвычайного положения.

Эти меры должны смягчить удар пандемии по гражданам республики, а также поддержать национальную экономику.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (452)

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Теги:
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