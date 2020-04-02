Что заявили парламентские фракции о пакете законов, принятых правительством

Действия кабмина страны были оценены как корректные и своевременные политическими партиями, а также Всемирной организацией здравоохранения и независимыми экспертами.

КИШИНЕВ, 2 апр — Sputnik. Парламентская фракция Партии социалистов Республики Молдова выражает полную поддержку пакету законов, относительно которых правительство Кику берет на себя ответственность.

Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой ПСРМ.

Парламентская фракция ПСРМ подтверждает поддержку всех действий правительства Кику в период пандемии коронавируса и экономического кризиса в нашей стране из-за распространения COVID-19. Правительство приняло ряд правильных мер, направленных на поддержку бизнеса и населения Молдовы в период чрезвычайного положения, считают социалисты.

"В этих условиях фракция ПСРМ воспользовалась своим правом не участвовать в сегодняшнем заседании Парламента как политическим способом поддержки мер, предпринятых правительством Кику", - говорится в заявлении.

В заявлении подчеркивается, что действия правительства страны были оценены как корректные и своевременные как Всемирной организацией здравоохранения, так и независимыми экспертами.

В поддержку законов, за которые кабинет министров Кику взял на себя ответственность, выступили также и демократы.

"Демпартия Молдовы поддержит все эти меры, так как необходимо поддержать деловую среду и работников, пострадавших в этот период", - заявил лидер формирования Павел Филип, слова которого процитированы в официальном заявлении ДПМ.

Оппозиция критикует пакет законов, но вотума недоверия выдвигать не будет

Лидер фракции партии "Действие и солидарность" (PAS) в парламенте заявила, что "правительство ввело десятки мер, которые не имеют никакого отношения к борьбе с COVID-19, а некоторые из них серьезно вредят общественным интересам". Лидер парламентской фракции PAS Игорь Гросу оценил неявку на пленарное заседание депутатов от правящей коалиции как "безответственность".

Генеральный секретарь партии "Платформа DA" (PPDA) Кирилл Моцпан выступил на брифинге в парламенте с критикой действий правительства, заявив, что под предлогом чрезвычайной ситуации кабинет министров концентрирует власть в своих руках. Вице-председатель PPDA Александр Слусарь также оценил неявку фракций ПСРМ и ДПМ в парламент как "боязнь прийти в парламент за простой процедурой, которая даже не предусматривает дебатов".

Глава фракции партии "Шор" Марина Таубер заявила, что в пакете мер, принятых правительством, содержатся "стерильные и неэффективные меры, которые не окажут влияния на экономику и граждан".

Лидер парламентской группы "Pro Moldova" Андриан Канду на брифинге в парламенте также оценил пакет законов, принятый правительством, как неэффективный, а содержащиеся в нем меры назвал недостаточными.

Вместе с тем оппозиционные силы в парламенте Молдовы заявили, что не собираются выдвигать вотум недоверия правительству Иона Кику в условиях чрезвычайного положения в стране из-за коронавируса нового типа.

Правительство приняло на себя ответственность за пакет антикризисных законов

В парламенте республики в четверг было созвано пленарное заседание, которое не состоялось из-за отсутствия кворума. Ожидалось, что на заседании глава молдавского кабмина Ион Кику представит корректировки в бюджет страны. Пакет законов, за которые правительство взяло на себя ответственность, предусматривают перенаправление 816 миллионов леев для поддержки предпринимателей и других граждан во время режима чрезвычайного положения.

Эти меры должны смягчить удар пандемии по гражданам республики, а также поддержать национальную экономику.

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