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С представителями ОБСЕ онлайн: Тирасполь рассказал о ситуации в переговорах

© Sputnik / Сергей Аверин
Политика
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Тема:
Приднестровское урегулирование (264)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200402/29747781/s-predstavitelyami-obse-onlayn-tiraspol-rasskazal-o-situatsii-v-peregovorakh.html

Обсуждение вопросов, связанных с взаимодействием сторон переговорного процесса с учетом эпидемии коронавирусной инфекции, стали центральной темой дискуссии.

ТИРАСПОЛЬ, 2 апр – Sputnik. Глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев провел переговоры в формате видеосвязи со специальным представителем действующего председателя ОБСЕ Томасом Майер-Хартингом и руководителем Миссии ОБСЕ в Молдове Клаусом Нойкирхом.

Обсуждение вопросов, связанных с взаимодействием сторон переговорного процесса с учетом эпидемии коронавирусной инфекции, стали центральной темой дискуссии.

Приднестровский дипломат обозначил весь перечень имеющихся проблем в переговорах.

Томас Майер-Хартинг и Виталий Игнатьев.
© Sputnik / Irina Leahova
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Согласно пресс-службе регионального дипведомства, Игнатьев посетовал на трудности с доставкой медикаментов и иных жизненно важных товаров через пункты пропуска на молдавско-украинской границе, с импортом телекоммуникационного и компьютерного оборудования, на невозможность использования международных банковских карт на территории Приднестровья.

Наряду с этим были обсуждены иные актуальные вопросы диалога между Кишиневом и Тирасполем, включая возможность проведения заседаний экспертных групп сторон в формате видеоконференции.

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Тема:
Приднестровское урегулирование (264)

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Теги:
ОБСЕ, Виталий Игнатьев, переговоры, Приднестровье


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