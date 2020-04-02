С представителями ОБСЕ онлайн: Тирасполь рассказал о ситуации в переговорах

Обсуждение вопросов, связанных с взаимодействием сторон переговорного процесса с учетом эпидемии коронавирусной инфекции, стали центральной темой дискуссии.

ТИРАСПОЛЬ, 2 апр – Sputnik. Глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев провел переговоры в формате видеосвязи со специальным представителем действующего председателя ОБСЕ Томасом Майер-Хартингом и руководителем Миссии ОБСЕ в Молдове Клаусом Нойкирхом.

Обсуждение вопросов, связанных с взаимодействием сторон переговорного процесса с учетом эпидемии коронавирусной инфекции, стали центральной темой дискуссии.

Приднестровский дипломат обозначил весь перечень имеющихся проблем в переговорах.

Согласно пресс-службе регионального дипведомства, Игнатьев посетовал на трудности с доставкой медикаментов и иных жизненно важных товаров через пункты пропуска на молдавско-украинской границе, с импортом телекоммуникационного и компьютерного оборудования, на невозможность использования международных банковских карт на территории Приднестровья.

Наряду с этим были обсуждены иные актуальные вопросы диалога между Кишиневом и Тирасполем, включая возможность проведения заседаний экспертных групп сторон в формате видеоконференции.

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