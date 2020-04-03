Посольство России ответило на критику молдавских политиков

В диппредставительстве уверены, что демагогия и борьба за голоса избирателей – не лучший выбор, который можно сделать в условиях общемирового противостояния опасной болезни.

КИШИНЕВ, 3 апр – Sputnik. В посольстве России в Молдове прокомментировали заявления молдавских депутатов, которые попытались представить гуманитарную помощь Москвы как "геополитическую борьбу за установление российского влияния".

В дипмиссии отметили, что Россия и Молдова демонстрируют высокий уровень взаимодействия и обоюдного понимания в рамках борьбы с новой угрозой - коронавирусом.

В связи с этим, как считают в посольстве, ориентируясь на безусловный приоритет – сохранение жизни и здоровья людей, российское и молдавское руководство прикладывают всесторонние усилия для борьбы с глобальной инфекцией и ликвидации ее последствий.

"На этом фоне упомянутые заявления выглядят откровенно нелепо. Судя по всему, депутаты некоторых политформирований, зациклившись на собственных рейтингах, не хотят видеть, кто реально помогает Кишиневу. Демагогия и борьба за голоса избирателей – не лучший выбор, который можно сделать в условиях общемирового противостояния опасной болезни", - отметили в посольстве России.

Там также добавили, что в Молдове осознают искренний и бескорыстный характер российской помощи.

"В тяжелых эпидемиологических и экономических условиях Россия продолжит помогать молдавскому народу, с которым мы связаны многовековыми духовными, ментальными и семейными узами. Призываем прекратить политизировать тему коронавируса, сплотиться и направить все усилия на совместное противодействие этой чуме XXI века", - говорится в сообщении дипмиссии.

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