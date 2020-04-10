Борьба Молдовы с COVID-19 и помощь правительству – уточнения премьера

Глава правительства республики Ион Кику сообщил на брифинге в пятницу о мерах поддержки, которые оказывают стране в борьбе с коронавирусом как граждане РМ, так и внешние партнеры.

КИШИНЕВ, 10 апр - Sputnik. Премьер-министр Ион Кику на брифинге в пятницу сообщил, что многие экономические агенты и рядовые граждане Молдовы собрали внушительную сумму как помощь государству в борьбе с распространением вируса нового типа COVID-19.

“На специальный счет министерства финансов уже поступило около 13 миллионов леев. Из этих средств правительство решило выделить всем медикам, заразившимся COVID-19 по 16 миллионов леев на общую сумму в 464 тысячи леев”, - уточнил глава кабмина. © Sputnik / Miroslav Rotari В Молдове число заболевших коронавирусом выросло до 1438

Кику также провел в пятницу встречу с послом Евросоюза в Молдове Петером Михалко. Премьер сообщил, что ЕС намерен распределить 140 миллионов евро в виде помощи 6 странам, принимающим участие в программе “Восточное партнерство”.

Из этой суммы 30 миллионов пойдут на закупки медицинских аксессуаров, масок, дезинфицирующих средств, необходимого инструментария. Общественным организациям, поддерживающим людей из социально-уязвимых слоев населения, будет перечислено 11 миллионов евро. Остальная сумма – 99 миллионов евро – будет направлена на поддержку малого и среднего бизнеса в шести странах.

“ ЕС выделит Молдове в виде гранта 87 миллионов евро, деньги будут направлены на минимизацию негативных последствий для национальной экономики в связи с пандемией коронавируса”, - сообщил Кику. © Video : Sputnik / RUPTLY Победить угрозу вместе: волонтеры помогают бороться с коронавирусом

Премьер поспешил успокоить молдавское общество, сообщив, что поставки медикаментов в Молдову производятся в штатном режиме, поддержку в этом процессе оказывает правительство соседней Румынии.

Ранее в пятницу премьер-министр Молдовы в ходе онлайн заседания межправительственного совета ЕАЭС поблагодарил руководителей правительств стран-участниц сообщества за помощь, оказываемую Молдове в борьбе с распространением мировой пандемии.

Глава молдавского кабмина подчеркнул, что Молдова хоть и обладает статусом наблюдателя в рамках ЕАЭС, но уже получила существенную помощь. Кику также выразил отдельную благодарность правительству РФ.

"Хочу поблагодарить вас за поставки тестеров и эвакуацию наших сограждан", - обратился молдавский премьер к главе правительства РФ Михаилу Мишустину.

В ходе заседания межправсовета ЕАЭС страны-участницы одобрили меры, направленные на обеспечение экономической стабильности в условиях развития пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Также члены ЕМПС обсудили подготовку Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova