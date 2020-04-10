Мнение Кишинева и Тирасполя: приднестровское урегулирование во время карантина

Стороны переговорного процесса выступили с официальными обращениями по поводу диалога во время введения чрезвычайного положения.

КИШИНЕВ, 10 апр – Sputnik. Кишинев намерен созвать заседание в международном формате "5+2", в котором Кишинев и Тирасполь выступают как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — как посредники, Евросоюз и США — как наблюдатели. Об этом сообщила вице-премьер по реинтеграции, политический представитель Кишинева по урегулированию приднестровского конфликта Кристина Лесник.

"После многих усилий, предпринятых Политическим бюро по реинтеграции и личной мной, чтобы преодолеть чрезвычайную ситуацию, вызванную пандемией Covid-19, отсутствием реальной информации из приднестровского региона, а также блокированием действий по спасению жизни и здоровья людей, мы поняли, что созвать формате "5+2" - единственное решение", - заявила она.

Заседание по Covid-19

Лесник также рассказала, что всем участникам формата "5+2" было разосланы письма с просьбой о срочном созыве совещания по теме Covid-19.

По ее словам, 320 тысяч граждан Молдовы, проживающих на левом берегу Днестра, имеют медицинскую страховку, а самоизоляция, созданная приднестровской стороной, затрудняет их доступ к компенсируемым лекарствам, крайне необходимым во время пандемии.

Политпредставитель от Кишинева также сказала, что заседание экспертной группы по вопросам здравоохранения должно было состояться в четверг, 9 апреля, но приднестровская сторона не явилась.

Сотрудничество по борьбе с вирусом

Во внешнеполитическом ведомстве Приднестровья сообщили о том, что приднестровская сторона подтвердила свое участие в очередном заседании экспертной группы по вопросам здравоохранения 8 апреля.

"В развернутом письме приднестровская сторона подробно изложила практический опыт Приднестровья по противодействию распространению коронавирусной инфекции", - сообщили в ведомстве.

Как рассказали в приднестровском МИДе, в письме также были подчеркнуты рекомендации, доказавшие свою высокую эффективность, особенно в части своевременного введения карантинного режима пересечения границы, массового применения средств индивидуальной защиты медперсонала и организации безопасного карантинного проживания врачей, непосредственно работающих с инфицированными пациентами.

"Одновременно с этим была подчеркнута открытость к сотрудничеству, которое осуществляется на уровне специалистов в ежедневном режиме. Приднестровье рассчитывает на внимательный анализ молдавскими специалистами полученного опыта", - резюмировали в ведомстве.

В МИДе непризнанной ПМР также сообщили, что в ведомство поступило обращение политического представителя от Кишинева с отказом в проведении заседания экспертной подгруппы по банковским вопросам со ссылкой на то, что период 7-17 апреля в Молдове является нерабочим для большинства сотрудников госучреждений республики.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova